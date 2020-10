Bratislava 26. októbra (TASR) – Mesto Bratislava hľadá sociálnych pracovníkov do karanténneho mestečka pre ľudí bez domova či do mestského terénneho tímu. Magistrát o tom informuje vo výzve zverejnenej na úradnej tabuli.



V súvislosti s pandémiou nového koronavírusu hlavné mesto deklaruje, že chce byť čo najlepšie pripravené na nárast počtu infikovaných a chorých. "Jedným z opatrení je aj vybudovanie nového karanténneho mestečka, do ktorého hľadáme pomoc pre ľudí bez domova, ktorí budú prijatí s podozrením na ochorenie COVID-19, či miernym priebehom tohto ochorenia. Naším cieľom je pomôcť im zvládnuť túto krízovú situáciu a podporiť ich počas celého pobytu v karanténe aj pri jej ukončení," spresnila samospráva.



Zároveň mestský sociálny terénny tím plánuje pôsobiť v nových lokalitách, akým je napríklad okolie obytného domu tzv. Pentagon na Stavbárskej vo Vrakuni. Mesto okrem toho reaguje na podnety občanov týkajúce sa ľudí bez domova. "Hľadáme sociálne citlivé riešenia a zintenzívňujeme podporu ľudí bez domova vo verejnom priestore počas súčasnej epidemiologickej situácie a zimného obdobia," spresnilo mesto. Tretím programom je prevencia a znižovanie rizík s mladými ľuďmi v prostredí nočného života. Samospráva hľadá preto sociálnych pracovníkov, ktorí sa chcú podieľať na zmenách sociálnej politiky mesta priamo v teréne a v kontakte s najzraniteľnejšími komunitami.



Bratislava hľadá personál na pozície sociálny pracovník pre karanténne mestečko, asistent sociálnej podpory pre karanténne mestečko, šofér - asistent pre ľudí bez domova pre karanténne mestečko, sociálny pracovník pre mestský terénny tím a sociálny pracovník pre mestský terénny tím v lokalite bratislavská Vrakuňa.