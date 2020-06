Bratislava hľadá spôsob, ako ochrániť pamiatky pred zmenou klímy

Bratislava 5. júna (TASR) – Mesto Bratislava hľadá spôsob, ako ochrániť kultúrne pamiatky, ktoré sú ohrozované klimatickými zmenami. V rámci európskeho projektu Arch preto zrealizovalo virtuálne stretnutie so špičkovými odborníkmi z Nemecka, Talianska a Španielska. Najviac s nimi diskutovalo o Pamiatkovej rezervácii Bratislava a o hrade Devín. Bratislavská samospráva o tom informuje na svojom webe.



Magistrát tvrdí, že Bratislava potrebuje vzhľadom na scenáre vývoja zmeny klímy konkrétne opatrenia, ktoré sa musia odzrkadliť v oblastiach plánovania a zapracovať ich do adaptačnej politiky. Rovnako aj do postupov na ochranu kultúrnych pamiatok. "Odborníci z Nemecka, Talianska a Španielska, s ktorými spolupracovalo mesto aj v minulosti, vytvárajú pod hlavičkou projektu Arch nástroje, ktoré by mali mestám uľahčiť prácu v oblasti ochrany kultúrnych pamiatok za týchto sťažených podmienok, ktoré so sebou zmena klímy prináša," uviedla hlavná architektka mesta Bratislava Ingrid Konrad.



Bratislava ich bude podľa jej slov v projekte testovať s podporou mestského ústavu ochrany pamiatok a Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Prínos diskusie vidí najmä v priblížení problémov - zvýšenej vlhkosti priestorov pod terénom súčasného historického mesta, spôsobených jednak zmenou hladín podzemných vôd či intenzívnejšími zrážkami.



Eva Streberová z Útvaru hlavnej architektky Bratislavy, odborná manažérka projektu, považuje za kľúčové dobre nastaviť nástroje a najmä prispôsobiť ich reálnym potrebám užívateľov, ktorými sú mestá, mestské časti a organizácie ako múzeá, galérie a ďalšie inštitúcie. "Tie s ohľadom na meniacu sa klímu budú musieť vyvíjať väčšiu snahu ochrániť kultúrne dedičstvo a jeho prezentáciu," podotkla.



Tohtoročný máj v Bratislave bol podľa hlavného mesta mimoriadne štedrý na zrážky a na niektorých monitorovacích staniciach na západnom Slovensku prekročil hranice dlhodobého normálu. "V dôsledku zmeny klímy v posledných rokoch zažívame skôr suché jarné a následne aj veľmi teplé letné počasie. Aj preto je tohtoročný vlhký záver jari vítaný. Z pohľadu ochrany kultúrnych pamiatok môžu však intenzívne a dlhotrvajúce zrážky znamenať problém," vysvetľuje mesto. Ako podotklo, veľmi citlivými sú najmä pamiatky, ktoré sú prezentované "in situ", teda v mieste ich nálezu. Napríklad na Bratislavskom hrade či v podzemí historického jadra mesta.



Projekt s názvom Podpora reziliencie (odolnosti) historických území voči hrozbám klimatickej zmeny a iným prírodným hrozbám je podporený grantom z programu Horizont 2020 Európskej únie do roku 2022. Okrem Bratislavy sú do projektu zapojené aj mestá Valencia (Španielsko), Camerino (Taliansko) a Hamburg (Nemecko), ktoré riešia problémy s ochranou kultúrneho dedičstva spôsobené zrážkami, suchom a zemetraseniami.



V rámci virtuálneho stretnutia, ktoré pripravila Bratislava, sa zúčastnili okrem zahraničných odborníkov aj zástupcovia bratislavského magistrátu, Metropolitného inštitútu Bratislavy, Slovenského národného múzea, Slovenského hydrometeorologického ústavu či Slovenskej akadémie vied.