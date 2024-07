Bratislava hľadá záujemcov o prenájom stánkov na vianočných trhoch

Bratislava 5. júla (TASR) - Bratislavské Staré Mesto vyhlásilo verejnú súťaž na prenájom stánkov počas tohtoročných Staromestských vianočných trhov na Hviezdoslavovom námestí. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 16. júla. Urobiť tak treba elektronicky. Mestská časť o tom informuje na svojom webe.



"Na vianočných trhoch môžu predajcovia ponúkať jedlo či darčeky, prezentovať sa môžu aj mimovládne organizácie," konštatuje samospráva s tým, že každý nájomca predajného stánku sa zaväzuje dodržiavať kódex dobrého trhovníka a viesť svoj personál k dodržiavaniu niekoľkých zásad.



Trhovníci majú opäť dve možnosti. Vybrať si môžu predaj počas vianočných trhov, teda od 21. novembra do 23. decembra (vrátane), prípadne predaj nielen počas hlavného obdobia trhov, ale aj v povianočnom období, teda od 26. decembra do 6. januára (vrátane).



Žiadosť o nájom stánku je potrebné podať elektronicky prostredníctvom online formulára na webovej stránke www.staremesto.egrant.sk. Bližšie informácie k súťaži sú zverejnené na webe Technických služieb Starého Mesta (TSSM).