Bratislava hľadá zdravotníkov i sociálnych pracovníkov

Bratislava 31. marca (TASR) - Mesto Bratislava hľadá lekárov, zdravotnícky personál, sociálnych pracovníkov, psychiatrov a ďalších ľudí, ktorí pomôžu zabezpečiť fungovanie karanténneho mestečka pre ľudí bez domova na Zlatých pieskoch v hlavnom meste.



"Domáca karanténa je jedným z najúčinnejších opatrení na spomalenie šírenia vírusu. V Bratislave však žije vyše 4000 ľudí bez domova, ktorí v prípade potreby domácej karantény nemajú kam ísť," napísal na sociálnej sieti primátor Bratislavy Matúš Vallo.



Magistrát preto na Zlatých pieskoch pripravil chránené karanténne mestečko pre Bratislavčanov, ktorí čakajú na výsledky testov alebo je u nich potvrdené ochorenie COVID-19 s ľahkým priebehom, no pre svoju životnú situáciu nemajú možnosť domácej karantény. "Tým, že poskytneme dôležité útočisko tejto zraniteľnej skupine, zároveň pomáhame spomaliť šírenie vírusu a chránime tak všetkých Bratislavčanov a Bratislavčanky," vyhlásil Vallo.



Karanténne mestečko na Zlatých pieskoch je už vybudované, no aby mohlo skutočne fungovať, mesto potrebuje kvalifikovaných odborníkov. "Lekárky, lekárov, zdravotnícky personál, sociálnych pracovníkov, psychiatrov a koordinátora či koordinátorku tohto karanténneho mestečka," vymenoval Vallo. Záujemcov prosí, aby sa prihlásili do výberového konania na uvedené pozície.



V prvej fáze mesto na Zlatých pieskoch vytvorilo podľa splnomocnenca bratislavského primátora pre ľudí bez domova Sergeja Káru 20 miest pre ľudí bez domova, ktorí budú čakať na výsledky testov, a desať pre tých, ktorí ich už budú mať pozitívne a budú musieť byť v karanténe. "Uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať. Máme aj ďalšie scenáre a sme pripravení zvýšiť kapacity," povedal pre TASR.