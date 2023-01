Bratislava hlási po 2 pandemických rokoch oživenie cestovného ruchu

Bratislava 11. januára (TASR) – Bratislavská organizácia cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board (BTB) hlási po dvoch pandemických rokoch oživenie cestovného ruchu v hlavnom meste. To sa začalo už začiatkom minulého roka, výraznejší záujem o prenocovanie v Bratislave nastal v apríli a v lete. Množstvo návštevníkov priplávalo do Bratislavy aj na výletných lodiach. TASR o tom informoval hovorca BTB Július Buday.



"Zahraniční návštevníci vo svojich hodnoteniach vyzdvihovali okrem atmosféry, pamiatok a dobre fungujúcej dopravy aj dobrý výber reštaurácií a kaviarní, ako aj i pešiu dostupnosť najväčších turisticky atraktívnych miest v centre mesta," skonštatoval Buday.



Návštevníci prichádzali vlani do Bratislavy najmä z Českej republiky, Rakúska či Nemecka. Vracať sa po dvojročnej prestávke začali aj turisti z Veľkej Británie a USA. Úroveň prenocovaní návštevníkov bola počas letných mesiacov na úrovni 70 percent v porovnaní s predpandemickým rokom 2019.