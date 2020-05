Hlasovanie o kúpe podielu v BVS označil Vallo za historické

Bratislava 28. mája (TASR) – Súhlas poslancov bratislavského mestského zastupiteľstva so zámerom, aby Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) odkúpila za 10,5 milióna eur 49-percentný podiel vo svojej dcérskej firme Infra Services od spoločnosti Grafobal Group development, považuje primátor Bratislavy Matúš Vallo za historický míľnik.



Po štvrtkovom hlasovaní povedal, že mesto týmto rieši korupčnú záležitosť z minulosti a Bratislava získa opäť kontrolu nad vodou a kanalizáciou.



"Získali sme odobrenie bratislavského mestského zastupiteľstva, aby som vydal súhlas pre BVS, kde máme majoritný podiel, na pokračovanie transakcie. Dohadovali sme ju zhruba deväť mesiacov. Ide o historický míľnik," povedal primátor.



Myslí si, že toto je výhodná transakcia pre hlavné mesto, a to nielen z obchodného hľadiska. Mestskí poslanci dnes okrem vyslovenia súhlasu zároveň požiadali šéfa BVS, aby mestskému parlamentu do konca marca 2021 predložil scenáre budúceho fungovania Infra Services.



Generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva BVS Peter Olajoš vníma rozhodnutie bratislavského mestského zastupiteľstva ako prvý krok. Transakcia podľa neho pokračuje ďalej. Ak bude úspešná, z hľadiska infraštruktúry sa podľa jeho slov uvoľnia vodárňam ruky.



"BVS momentálne eviduje na komplexnej infraštruktúre investičný dlh 620 miliónov eur. Keď sa transakcia podarí, všetky peniaze budeme investovať na priamo, bez toho, aby sme potrebovali súkromného prostredníka," poznamenal.



Šéf Dozornej rady BVS Martin Kuruc potvrdil, že zámerom odkúpiť podiel v Infra Services sa budú zaoberať 8. júna. "V prípade, že stanovisko dozornej rady bude kladné, budeme o tom informovať primátora i predstavenstvo a valné zhromaždenia BVS, aby o tom mohli počas mesiaca rozhodnúť," skonštatoval Kuruc.



Výhrady, ktoré zazneli počas diskusie mestského zastupiteľstva, sa týkali napríklad rýchlosti, akou sa dostal materiál na stôl mestských poslancov. Niektorí poslanci taktiež upozorňovali, že o zámere mala najprv rokovať Dozorná rada BVS a až následne mestské zastupiteľstvo, ktoré by už poznalo jej stanovisko.



"Návrh nepodporím, pretože sa mi nepáči forma a rýchlosť, ako to bolo urobené. Nie som v stave bezpečne posúdiť, či je to najvýhodnejšie," povedal poslanec Peter Cmorej.



Poslankyňa Elena Pätoprstá uviedla, že sa podľa nej obchádza Dozorná rada BVS a jej stanovisko pritom v tejto veci považuje za kľúčové. Poslancovi Vladimírovi Dolinayovi taktiež prekáža rýchlosť, akou sa proces deje. Taktiež si myslí, že mala najprv o zámere rokovať dozorná rada vodární. Zámer však odobril, keďže, ako tvrdí, má dôveru v súčasné vedenie mesta.



Poslanec a šéf mestskej finančnej komisie Rastislav Tešovič označil štvrtkové hlasovanie za veľký deň pre Bratislavu, keď opäť získala pod kontrolu vodu. Poslanec Igor Polakovič vyhlásil, že každý, kto si zoberie do rúk kalkulačku, zistí, že ide o dobrý a najracionálnejší obchod pre hlavné mesto. Súhlasil s tým aj poslanec Martin Chren.



Vallo na podnety poslancov reagoval, že Dozorná rada BVS sa neobchádza, pretože o zámere bude rokovať. Mestskí poslanci podľa primátora už dlhšie vedeli, že sa rokuje s majiteľom 49-percentného podielu v Infra Services. Vallo deklaroval, že si vedenie mesta dá do budúcna pozor na to, aby bolo viac času na preštudovanie si materiálov.