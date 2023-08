Bratislava spúšťa PAAS v zónach Biely kríž a Klingerova kolónia

Bratislava 22. augusta (TASR) - Hlavné mesto spúšťa v utorok ďalšie dve zóny regulovaného parkovania v Bratislave. Ide o zónu Biely kríž v Novom Meste a Klingerova kolónia v Ružinove. Parkovanie v týchto lokalitách je tak možné len s platnou parkovacou kartou Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS) alebo po úhrade parkovného.



Zóna Biely kríž bude cez pracovné dni v čase od 12.00 h do polnoci spoplatnená sadzbou 0,50 eura na hodinu, cez víkend a sviatky bezplatne. "Časť pred Okresným súdom Bratislava III na Námestí Biely kríž a tri parkovacie miesta pred vstupom do Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázium na Skalickej ceste 1 budú regulované v pracovné dni od 16.00 do 24.00 h," informuje magistrát na sociálnej sieti.



Časť Biely kríž patrí v mestskej časti Nové Mesto medzi tie, kde je situácia s parkovaním komplikovanejšia z dôvodu blízkosti železničnej stanice Vinohrady a Okresného súdu Bratislava III.



Zóna Klingerova kolónia bude cez pracovné dni spoplatnená v čase od 8.00 h do polnoci sadzbou 1,50 eura za hodinu, cez víkendy a sviatky bezplatne.



Časť Klingerova kolónia patrí v mestskej časti medzi tie, kde je situácia s parkovaním komplikovanejšia z dôvodu blízkosti polyfunkčných a administratívnych budov. Je menšou lokalitou v zóne Prístav, ktorá zahŕňa ulice Plátennícka, Alešova, Hamuliakova, Vrábelská, Valchárska, Súkennícka, Čipkárska, Gusevova a Votrubova. Táto zóna zároveň nadviaže na zónu, v ktorej sa systém regulovaného parkovania postupne spúšťal už počas roka 2022. Cieľom regulácie je zlepšiť parkovanie pre obyvateľov tejto lokality, kde často parkujú návštevníci Mlynských nív.



PAAS, ktorý magistrát označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili začiatkom minulého roka v prvých troch zónach - Tehelné pole v Novom Meste, Dvory 4 v Petržalke a Krasňany v Rači. Neskôr pribudli postupne viaceré zóny v Ružinove a v Starom Meste zóna Hlavná stanica - Blumentál.



V roku 2023 pribudla zóna Centrum - Panenská v Starom Meste. Naplánované je tiež rozšírenie PAAS aj do iných mestských častí.