Bratislava uzavrie od 28. novembra most na Hradskej ulici

Bratislava 19. novembra (TASR) - Hlavné mesto uzatvorí od 28. novembra most na Hradskej ulici v bratislavskej Vrakuni a začne s jeho avizovanou nevyhnutnou komplexnou modernizáciou. Mestská hromadná doprava (MHD) a chodci budú môcť využívať neďaleké dočasné premostenie Malého Dunaja. Pre vodičov smerujúcich z Vrakune do ostatných mestských častí bude viesť trasa po Popradskej ulici. Obyvateľom okolitých obcí odporúča hlavné mesto využiť D4/R7. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.



"Spolu s uzavretím mosta spustíme v rovnakom čase do prevádzky dočasné premostenie len niekoľko desiatok metrov vedľa. Tento dočasný most však budú môcť využívať iba vozidlá MHD, záchranné zložky a chodci. Ostatné vozidlá budú musieť využiť iné trasy," skonštatoval Bubla.



Obchádzkové trasy a dopravné obmedzenia v okolí, ktoré si vyžiada uzavretie frekventovaného mosta, navrhla samospráva spolu s odborníkmi vrátane krajského dopravného inšpektorátu. Hlavné mesto i dotknuté mestské časti Vrakuňa a Podunajské Biskupice vyzývajú vodičov, aby ich rešpektovali. Ich navrhnutiu predchádzalo sčítanie a analýza dopravy v danom území.



Po moste na Hradskej ulici prejde počas pracovného dňa približne 10.000 vozidiel. Avšak približne 7500 až 8000 z nich prichádza zo smeru Ráztočná, Odeská alebo Vinohradnícka, čiže vodiči z okolitých obcí a miest. Vo väčšine prípadov ich destináciou však nie sú spomínané mestské časti Vrakuňa či Podunajské Biskupice. Týmto vodičom samospráva odporúča využiť na cestu do Bratislavu D4/R7.



V smere z lokalít Most pri Bratislave, Malinovo a Tomášov bude na začiatku Vrakune dočasne pre všetky vozidlá okrem MHD zrušené odbočenie na Ráztočnú v smere do centra. Úsek bude zároveň dočasne zjednosmernený smerom z mesta. Vozidlá prichádzajúce z lokalít mimo Bratislavy budú presmerované na D4/R7 alebo iné trasy.



Na križovatke Komárovská - Podunajská - Vrakunská bude dočasne znemožnený priamy prejazd z Komárovskej na Podunajskú ulicu obojsmerne. "Tieto priame prejazdy by spomaľovali križovatku, ktorá bude pre uzavretý most výrazne zaťaženejšia," poznamenal Bubla s tým, že odbočenia na Vrakunskú ostanú zachované, rovnako ako aj prejazd po Vrakunskej cez danú križovatku.



Cyklisti budú môcť na prejazd cez Malý Dunaj využiť Modrý cyklomost, ktorý je od pôvodného mosta vzdialený približne 750 metrov. Po zosadnutí z bicykla však môžu využiť aj dočasné premostenie, ktoré sa nachádza vedľa Hradskej.



Most na Hradskej ulici, postavený v roku 1962, nie je dlhšiu dobu v dobrom stave. Jeho komplexná modernizácia si bude vyžadovať úplné rozobratie celého mosta aj nosných pilierov. V máji na moste vyhlásilo hlavné mesto mimoriadnu situáciu. Zároveň bol zakázaný prejazd pre vozidlá nad 7,5 tony s výnimkou MHD.



Vrakuňa žiadala magistrát o obnovu mosta. V roku 2022 prešiel komplexnou prehliadkou a stavebno-technický stav mosta bol v stupni VI, čo podľa technických podmienok znamená veľmi zlý.