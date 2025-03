Bratislava začne od budúceho týždňa s opravou Jantárovej ulice

Bratislava 20. marca (TASR) - Hlavné mesto začne od pondelka (24. 3.) s opravou Jantárovej cesty v bratislavskej Petržalke, a to v úseku od Pajštúnskej ulice po obratisko autobusov na Vyšehradskej ulici. Práce budú rozdelené do troch etáp. Koniec prác je odhadovaný na 30. apríla. Informuje o tom hlavné mesto na sociálnej sieti.



"Práce budú spočívať vo výmene poškodených konštrukčných vrstiev vozovky, oprave zastávky MHD Šintavská a výmene verejného osvetlenia," približuje magistrát.



V prvej etape má byť opravený úsek od Pajštúnskej po Šintavskú ulicu. Počas prác bude tento úsek uzavretý, avšak na Topoľčiansku ulicu bude umožnený vjazd aj výjazd z križovatky so Šintavskou.



Mestská časť Petržalka dopĺňa, že zastávka autobusu Šintavská v smere na Pajštúnsku ulicu zostane zachovaná, ale dostane "nový šat". Zastávka Topoľčianska (smer Pajštúnska) bude zrušená a nahradí ju nová zastávka MHD na Pajštúnskej ulici.



V druhej etape má byť opravený úsek od Šintavskej ulice po napojenie na novú vozovku pri obchodnom dome. Doprava bude v tomto úseku riadená striedavo cestnou svetelnou signalizáciou, práce budú realizované vždy na jednej polovici vozovky.



V tretej etape má byť opravený úsek od novej vozovky medzi Betliarskou a Jasovskou ulicou po konečnú zastávku Vyšehradská. Doprava tam bude taktiež riadená striedavo cestnou svetelnou signalizáciou.



"Rekonštrukcia tejto dôležitej cesty síce nebola súčasťou stavby petržalskej električky, ale kvôli jej katastrofálnemu stavu sme sa ju rozhodli realizovať skôr, ako bola zaradená v predbežnom pláne opráv," píše primátor Bratislavy Matúš Vallo na sociálnej sieti.