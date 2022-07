Horúčavy vplývajú na trakčné vedenie, DPB zintenzívnil kontrolu

Bratislava 21. júla (TASR) - Aktuálne horúčavy vplývajú v Bratislave aj na trakčné vedenie, ktoré využívajú vozidlá mestskej hromadnej dopravy. Vplyvom vonkajšej teploty totiž na niektorých úsekoch zväčšilo priehyb. Pre TASR to potvrdili z Dopravného podniku Bratislava (DPB). V týchto dňoch preto bratislavský mestský dopravca intenzívnejšie kontroluje funkčnosť závaží a prípadné nezrovnalosti na mieste kompenzuje.



"V spolupráci s dopravnými dispečermi a vodičmi DPB monitorujeme odchýlky v kľukatosti, aby sa troleje pohybovali v stanovených trasách. V nevyhnutnom prípade podnik obmedzí na vybraných úsekoch rýchlosť, aby bol prejazd bezpečný," spresnil hovorca podniku Martin Chlebovec.



V prípade koľajníc, po ktorých jazdia električky, DPB momentálne nezaznamenal zmeny v polohe, pre ktoré by musel obmedziť dopravu alebo by bolo nutné znížiť rýchlosť.