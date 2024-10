Bratislava hostí európskych profesionálov z oblasti súčasného tanca

Bratislava 5. októbra (TASR) - V sobotu sa začína 28. ročník medzinárodného festivalu Bratislava v pohybe, počas ktorého sa uskutoční stretnutie medzinárodnej platformy na podporu súčasného tanca Aerowaves. "Viac ako 50 hostí z 34 krajín Európy zavíta na Slovensko, aby spoločne vybrali dvadsiatku najzaujímavejších začínajúcich európskych choreografov," informovali organizátori festivalu. Sprievodný program prinesie večer tanečných filmov, workshop s členkou hosťujúceho španielskeho súboru La Veronal i prednášku o španielskom súčasnom tanci.



Tohtoročné stretnutie Aerowaves sa prvýkrát v histórii platformy podľa umeleckej riaditeľky festivalu Miroslavy Kovářovej uskutoční na Slovensku. "Je to príležitosť prezentovať najzaujímavejšie diela slovenských tvorcov pred členmi siete. Počas festivalu to budú diela IHOPEIWILL súboru threeiscompany a Jara Viňarského a inscenácia Príbeh tanečnej skupiny Yuri Korec & Co," dodala Kovářová, ktorá je zároveň zástupkyňou Slovenska v sieti Aerowaves.



Bratislava v pohybe prinesie vďaka spolupráci s Festivalom tanečných filmov Praha aj večer tanečných filmov. V bratislavskom kine Film Europe ponúkne 25. októbra kolekciu siedmich diel s rôznorodou poetikou. "Divák sa stane svedkom fantazijnej tanečnej komédie, doku-metafory i temného hororového preludu," priblížili organizátori.



Aktuálny ročník festivalu je zameraný na súčasný španielsky tanec. Pre odbornú verejnosť a študentov tanca či tanečných profesionálov ponúka v sprievodnom programe workshop s Laiou Duran, členkou španielskeho súboru La Veronal. Uskutoční sa 28. októbra v priestoroch Vysokej školy múzických umení. Laia Duran sa predstaví s La Veronal inscenáciou Sonoma v ten istý deň v Slovenskom národnom divadle.



Počiatky súčasného tanca v Španielsku, vývoj niekoľkých generácií tvorcov v oblasti súčasného tanca a ich dialóg s inými umelcami v zahraničí predstaví na svojej prednáške Laura Kumin. "Zameria sa aj na štruktúry, ktoré podporujú tanečných tvorcov v Španielsku a ktoré môžu byť zaujímavé pre slovenských umelcov hľadajúcich rezidenčné pobyty a iné príležitosti na spoluprácu," avizuje festival.



Platformu Aerowaves tvorí 46 partnerov z 34 európskych krajín. Jedným z cieľov je nachádzať a propagovať najsľubnejšie nové diela začínajúcich choreografov a zároveň vytvárať príležitosti uviesť tieto diela na európskych scénach. Členovia sa stretávajú dva razy do roka vždy v inej členskej krajine. Základné je každoročné októbrové stretnutie, na ktorom sa hodnotia videozáznamy prihlásených diel. Výsledkom je výber top 20 choreografov, ktorých diela sa naživo prezentujú na jarnom stretnutí siete v priebehu konania sa Spring Forward festivalu.



Medzinárodný festival Bratislava v pohybe sa bude konať do 28. októbra.