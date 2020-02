Bratislava hostí opäť medzinárodný veľtrh kozmetiky i svadobný veľtrh

Bratislava 7. februára (TASR) – Medzinárodný veľtrh kozmetiky Interbeauty prináša opäť novinky zo sveta kozmetiky, líčenia či starostlivosti o pleť. Koná sa od piatka do soboty (8. 2.) v Bratislave. Jeho súčasťou je tiež svadobný veľtrh s novou výstavou. TASR o tom informovala hovorkyňa výstaviska v Petržalke Martina Macková.



Veľtrh opäť ponúka množstvo produktov na ošetrenie celého tela, a to nielen na domácu potrebu, ale aj pre kozmetické salóny. Inšpiráciu od vizážistov, ale aj slovenských študentov prinášajú kadernícke a vizážistické súťaže. Nechýba ani poradenstvo so starostlivosťou o vlasy či predstavenie lekárskej kozmetiky na problémovú a citlivú pokožku i liečbu širokého spektra kožných ochorení.



Návštevníci si môžu vyskúšať služby manikúry, líčenia, úpravy a strihania vlasov, tí odvážnejší môžu zažiť "premenu v priamom prenose". Prehliadku zručností mejkapu artistov prinášajú Majstrovstvá SR v maľovaní na telo Body art 2020.



Popri veľtrhu kozmetiky sa koná zároveň svadobný veľtrh, ktorý so sebou prináša ponuku svadobných šiat, doplnkov, spoločenských šiat a oblekov pre pánov, obrúčok a šperkov, tipov na kvetinovú výzdobu, svadobné torty a koláče či menu na svadobný stôl. Najmä pre pánov je k dispozícii aj nová výstava oblečenia a doplnkov na voľný čas, prácu či inšpirácií pre biznis.



Oba veľtrhy sú otvorené v piatok do 19.00 h a v sobotu od 10.00 h do 18.00 h.