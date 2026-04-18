Bratislava hostí prvý turnaj v historickom bojovom športe
Názov turnaja Pressbuhurt odkazuje na históriu mesta Bratislavy (Pressburg) a slovo buhurt, ktoré označuje hromadný plnokontaktný boj.
Autor TASR
Bratislava 18. apríla (TASR) - Hlavné mesto bude hostiť prvý turnaj v historickom bojovom športe (HMB - Historical Medieval Battle). V amfiteátri v Knižkovej doline v Rači sa bude v sobotu konať turnaj Pressbuhurt. Do Bratislavy prinesie bojovníkov zo šiestich krajín, a to Českej republiky, Maďarska, Poľska, Nemecka, Moldavska a Anglicka. TASR o tom informovali organizátori z Pressburg Iron Company.
„Je to kontaktný šport, ktorý kombinuje autentickú stredovekú výzbroj a zbrane so silou a stratégiou moderného sútaženia. Prináša spojenie histórie, adrenalínu a tímového ducha, pricom kladie dôraz na bezpecnost a fair-play,“ priblížili organizátori.
Názov turnaja Pressbuhurt odkazuje na históriu mesta Bratislavy (Pressburg) a slovo buhurt, ktoré označuje hromadný plnokontaktný boj. Odohráva sa v autentickej stredovekej zbroji s hmotnosťou približne od 15 do 40 kilogramov. Boje svojou dynamikou podľa organizátorov pripomínajú kombináciu MMA a wrestlingu, pričom v duelových disciplínach, ako meč a štít či dlhý meč, dominuje technický šerm bez zápasenia. Nejde však podľa nich o scénické ukážky ani historický šerm, ale o regulárny šport s vlastnými pravidlami, ligou, rozhodcami a profesionálnymi bojovníkmi.
Pressburg Iron Company, organizátor podujatia, je jediná slovenská skupina venujúca sa tomuto športu, ktorý je na Slovensku zatiaľ málo známy, avšak vo svete si získava čoraz väčšiu popularitu. Názov klubu a skupinový erb odkazujú na históriu mesta Bratislava, symbol havrana z prstena Mateja Korvína a jeho žoldniersku armádu známu ako Cierny pluk. Práve z hlavného mesta pochádzajú zakladajúci členovia klubu.
Podujatie, ktoré prinesie súboje v troch disciplínach, sa koná od 10.00 do 18.00 h. Vstup je bezplatný.
