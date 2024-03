Starosta Petržalky je skeptický, čo sa týka električkovej trate

Bratislava 28. marca (TASR) - Starosta bratislavskej Petržalky Ján Hrčka je trocha skeptický, či sa električková trať v úseku Jungmannova - Janíkov dvor stihne dobudovať do 15. decembra. Teda tak, ako sa k tomu najnovšie zaviazal zhotoviteľ stavby. Víta však väčší stavebný ruch, ktorý zaznamenali v ostatných mesiacoch v porovnaní s minulosťou. Uviedol to počas marcovej platformy Starosta on-line.



"Posledné dva mesiace, dovolím si tvrdiť, bol ruch na električke ďaleko väčší ako v minulosti, čo vnímam veľmi pozitívne. Na druhej strane som stále trochu skeptický, že sa termín do decembra 2024 stihne," skonštatoval Hrčka.



Nový termín vyplynul z rokovaní vedenia hlavného mesta so španielskym a čínskym vedením zhotoviteľa stavby, ktoré vyvolal magistrát pre nespokojnosť s tempom prác. Výsledkom rokovaní je podpísanie dodatku zmluvy s novým harmonogramom. Zhotoviteľ sa najnovšie zaviazal dostavať električkovú trať do polovice decembra, cestujúci by sa mali dočkať jazdy električkou začiatkom budúceho roka. Zároveň majú byť do augusta 2025 dobudované zvyšné stavebné objekty, ktoré sú síce súčasťou projektu, ale nie sú nevyhnutné na samotnú prevádzku električky, napríklad premostenie Kutlíkovej ulice.



Budúcoročný termín vidí petržalský starosta podľa jeho slov reálne, avšak v prípade, ak sa bude na stavbe pokračovať v rovnakom tempe ako v poslednom období. V opačnom prípade môže s tým byť podľa neho problém. "Ak vydrží tempo, ktoré bolo posledné mesiace na električke, tak si myslím, že sa to stihnúť dá," poznamenal Hrčka. Ak bude pracovné nasadenie také, aké zaznamenali od októbra 2023 do začiatku januára 2024, môže byť podľa neho problém.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo priznal, že práce na jednom z najdôležitejších dopravných projektov v Bratislave nenapredovali tak, ako by mali. Podľa doterajšieho harmonogramu prác mala byť trať vybudovaná do konca septembra. To však podľa primátora už nebolo možné garantovať. Stavba, ktorá sa začala koncom novembra 2021, podľa neho od začiatku čelila viacerým problémom. Od komplikovaných vzťahov v pôvodnom konzorciu, cez radikálne zvýšenie cien energií a materiálov v celom regióne až po objektívne prekážky.



Bratislavský magistrát očakáva v najbližších týždňoch postupné zintenzívňovanie prác. Do mesiaca by sa mal zdvojnásobiť počet stavebných objektov, na ktorých sa bude súbežne pracovať. V podobnom rozsahu predpokladá aj zvýšený počet pracovníkov na stavbe.