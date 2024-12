Hudobný program osláv Silvestra v Bratislave bude na troch miestach

Bratislava 23. decembra (TASR) - Kým centrom minuloročných silvestrovských osláv v Bratislave bolo Hviezdoslavovo námestie, tento rok sa hudobný program rozšíri aj na Františkánske a Rybné námestie. Novoročný prípitok si budú môcť návštevníci zakúpiť priamo na Hlavnom i Staromestskom vianočnom trhu, otváracie hodiny stánkov budú predlžené až do 1.00 h. Hlavné mesto zároveň aj tento rok upúšťa od ohňostroja, najmä z ekologických i finančných dôvodov.



"Príďte sa rozlúčiť s rokom 2024 v srdci našej krásnej Bratislavy. Posledné hodiny roka spríjemní hudobný program na dvoch pódiách, spoločné odpočítavanie do polnoci a verím, že aj nezabudnuteľná priateľská atmosféra," pozýva primátor Bratislavy, Matúš Vallo.



Program na Hviezdoslavovom námestí sa začne o 19.00 h premietaním záznamu Silvestrovského koncertu Slovenskej filharmónie. Nasledovať budú viaceré hudobné vystúpenia, pred polnocou sa návštevníkom prihovorí primátor. Hudobné vystúpenia budú pripravené aj na pódiu na Františkánskom námestí, kde zaznejú balkánske rytmy i elektronická hudba. Slávnostné odpočítavanie a privítanie Nového roka 2025 bude na Hviezdoslavovom i Františkánskom námestí. Hudobný program bude následne pokračovať. Zároveň od polnoci do 1.00 h roztancuje návštevníkov na Rybnom námestí dídžej.



Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) ako organizátor osláv kladie dôraz aj na bezpečnosť. Na návštevníkov dohliadnu posilnené hliadky mestskej a štátnej polície, k dispozícii bude protipožiarna aj zdravotná služba so sanitkami. Dbať sa bude aj na udržanie čistoty v uliciach hlavného mesta počas podujatia i tesne po jeho skončení.



Pre komfortnejší a bezpečnejší pohyb na Hviezdoslavovom námestí bude od 22.00 h do konca dennej premávky vylúčená električková doprava v úseku Jesenského - Námestie Ľ. Štúra. Linka č. 1 bude premávať okružnou trasou z Hlavnej stanice cez Kapucínsku, tunel, Šafárikovo námestie, Obchodnú až na Hlavnú stanicu. Linky č. 3 a 9 budú mať predĺženú dobu prevádzky približne do 4.00 h.



Bratislavské Vianoce zároveň tentoraz potrvajú dlhšie. "Po Novom roku sme sa s nimi doteraz vždy rozlúčili, ale tento rok sme sa rozhodli pre zmenu a predĺžili sme ich," hovorí riaditeľka BKIS Katarína Hulíková. Obyvatelia či návštevníci Bratislavy si tak budú môcť až do Troch kráľov posedieť v Prívetivej zóne alebo sa občerstviť v stánkoch.



Takmer sedem týždňov trvajúci zimný festival uzavrie symbolické putovanie kráľov naplánované na 6. januára. Do Trojkráľového sprievodu s bubeníkmi, gajdošmi a hviezdonošmi, naprieč historickou časťou hlavného mesta, sa bude môcť pridať ktokoľvek. Podujatie vyvrcholí koncertom na Františkánskom námestí.