Nesrovnal nedokázal splniť väčšinu sľubov, tvrdia proti protikandidáti

Nesrovnal v stredu v rámci prezentovania svojho odpočtu činnosti na poste primátora vyhlásil, že Bratislave sa darí ako nikdy predtým a napreduje v kľúčových oblastiach.

Bratislava 3. októbra (TASR) – Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, ktorý chce svoj post obhájiť aj v novembrových komunálnych voľbách, nedokázal splniť väčšinu svojich sľubov a jeho štyri roky šéfovania bratislavskej samospráve sú neúspešné. Také sú reakcie niektorých Nesrovnalových protikandidátov, ktorí reagovali na jeho odpočet činnosti na poste primátora Bratislavy.



Kandidát na primátora hlavného mesta Matúš Vallo, ktorý má podporu mimoparlamentných strán Spolu–občianska demokracia a Progresívne Slovensko, tvrdí, že Nesrovnal nesplnil väčšinu svojich sľubov. Rozvoj Bratislavy podľa neho určujú developeri, mesto nemá výškovú reguláciu a doprava sa zhoršuje. "Nesrovnal nedokázal presadiť v zastupiteľstve kľúčové zmeny, spustenie parkovacej politiky ani zákaz hazardu (na prvýkrát). Pre konflikt a hádky s poslancami nedokončil 30 zastupiteľstiev. Nepoučil sa a do volieb ide opäť sám, bez tímu poslancov," povedal pre TASR Vallo.



Nesrovnal by mal podľa nezávislého kandidát na bratislavského primátora Václava Miku urobiť odpočet svojho volebnému programu spred štyroch rokov, ktorý podľa jeho slov zmizol z internetu a nie chváliť sa vecami, ktoré narýchlo dokončuje polroka pred voľbami. "Na mnohých realizovaných projektoch sa totiž primátor len priživuje a nemá na nich žiadnu zásluhu. Primátor musí pracovať nielen posledného polroka a meniť veci skokovo, ale od prvého dňa priebežne a systematicky. Aby sa Bratislavčanom lepšie žilo," vyhlásil pre TASR Mika.



Kandidát opozície OĽaNO, SaS, Sme rodina, KDH, Nova, Zmena zdola a OKS na primátora hlavného mesta Ján Mrva uviedol, že Nesrovnalovi sa podarilo dokončiť bývalým primátorom začatý Starý most, zaviesť odvoz zeleného odpadu z dvorov či získať prostriedky na opravu niektorých ciest. "Naopak, veľmi pobabral zákonný proces prijímania všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o hazarde, hanebne predal za jedno euro PKO, nedoriešil parkovaciu politiku so starostami a mestskými časťami, nevybudoval bezpečné segregované cyklotrasy, nerekonštruoval električkové radiály, i keď mal nato prostriedky z EÚ. Nezaviedol výškovú reguláciu výstavby a nereguloval vizuálny smog v meste. Nepostavil ani jedno záchytné parkovisko alebo parkovací dom," povedal pre TASR Mrva s tým, že považuje Nesrovnalove štyri roky šéfovania bratislavskej samospráve za neúspešné.



Nesrovnal v stredu v rámci prezentovania svojho odpočtu činnosti na poste primátora vyhlásil, že Bratislave sa darí ako nikdy predtým a napreduje v kľúčových oblastiach. "Každý, kto sa na vec dokáže pozrieť objektívne, musí uznať, že sme v meste naštartovali procesy a zmeny, ktoré sú nezvratné a treba ich aj dokončiť. Mesto má dobrý kurz a tempo, ale potrebuje kontinuitu a dotiahnuť tieto veci do konca," skonštatoval.