Incheba predstavila nový projekt

Bratislava 29. septembra (TASR)–- Incheba Expo Bratislava môže v nasledujúcich rokoch prejsť zásadnou premenou a na pravý breh Dunaja v hlavnom meste priniesť multifunkčné centrum, jedinečnú architektúru aj kvalitný verejný priestor s marínou. Vzniknúť by tu totiž mohlo národné kultúrne a kongresové centrum, ktorého koncept predstavili v utorok zástupcovia Incheby. Uchádzať sa ním chcú o štátnu dotáciu.



„Kultúrne a kongresové centrum sme schopní manažovať tak, aby si nevyžiadalo žiadne dodatočné náklady na financovanie prevádzky, čím chceme prispieť k efektívnemu nakladaniu so štátnymi prostriedkami," povedal člen predstavenstva a výkonný riaditeľ Incheba Alexander Rozin ml. Firma tvrdí, že výstavisko už teraz spĺňa všetky požiadavky na organizáciu kongresov.



V predstavenom projekte NKKC bolo hlavným zámerom autora návrhu Ivana Kulifaja pokračovať v duchu diela slovenského architekta Vladimíra Dedečka a symbioticky pracovať s existujúcim objektom a jeho okolím.



„Exteriér v priamom okolí slúži aj pre verejnosť v rámci prepojenia zeleného pásu pri Dunaji a jemu pridružených funkcií. Najatraktívnejším prvkom pre funkcie kongresu je výhľad na hrad, centrum Bratislavy a Dunaj, čo je podložené výnimočnou polohou Incheby. Tá je nenahraditeľná nielen z vizuálneho, ale aj z funkčno-prevádzkového hľadiska v rámci širších vzťahov," spresnil Kulifaj.



Nové centrum má mať 17 300 metrov štvorcových kongresových a reprezentačných priestorov, 15 000 m2 zelene a 3500 parkovacích miest. „Plánujeme dať priestor všetkým druhom umenia, chceme sa stať obľúbeným centrom nielen pre hudobníkov, ale aj tanečníkov, výtvarníkov, sochárov či iných umeleckých tvorcov," podotkol Rozin ml. Projekt je podľa jeho slov možné zrealizovať do troch rokov.



Jedným z najväčších benefitov pre verejnosť má byť vznik nového urbánneho priestoru a sprístupnenie veľkej časti areálu po celý rok. Zámerom je podľa Rozina ml. priniesť viac života na petržalskú stranu Dunaja, využiť potenciál rieky a vybudovať pri nej park.



„Vďaka novým zeleným plochám by tak mohli obyvatelia a návštevníci Bratislavy získať jedinečné miesto pre šport, relax a zábavu, a to všetko s impozantnými výhľadmi na všetky bratislavské dominanty," povedal. Nový projekt počíta aj s výstavbou maríny, ktorá by v prípade kongresov mala zjednodušiť a zatraktívniť prepravu účastníkov medzi Viedňou a Bratislavou. Incheba na spoluprácu oslovila aj architektonicko-dizajnérske štúdio z New Yorku – Diller Scofidio + Renfro.



O NKKC má záujem aj developer Immocap Group. Na bratislavskom Trnavskom mýte, na mieste súčasného Domu odborov, chce vybudovať svoj investičný projekt Nový Istropolis. Aj ďalší developer J&T Real Estate avizuje, že vie štátu ponúknuť pre NKKC niekoľko vhodných lokalít, a to v rámci svojich projektov Eurovea City či Nové Lido.



Podporu zámeru výstavby NKKC v Bratislave vyjadrila vláda Petra Pellegriniho 12. februára 2020, na vtedajšom rokovaní schválila vyčlenenie financií maximálne do 60 miliónov eur, ktoré sa majú investovať do roku 2026.



Financovanie sa má realizovať prostredníctvom účelovej dotácie, ktorú bude čerpať občianske združenie Národné kultúrne a kongresové centrum. Podmienkou uvoľnenia peňazí je však konkrétna štúdia s presnou lokalizáciou budúceho NKKC, projekt má zhodnotiť Útvar hodnoty za peniaze ministerstva financií, k zámeru sa majú vyjadriť aj Protimonopolný úrad SR a Európska komisia.