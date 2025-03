Bratislava Industry Days predstaví pripravované filmové projekty

Bratislava 18. marca (TASR) - Filmovým profesionálom je určené podujatie Bratislava Industry Days (BID). Uskutoční sa v rámci medzinárodného filmového festivalu Febiofest Bratislava (19. - 25. 3.). "Hlavný program tvorí prezentácia pripravovaných projektov Works in Progress, tento rok prvýkrát aj s medzinárodnou účasťou projektov," informuje Slovenský filmový ústav (SFÚ) o podujatí, ktoré sa uskutoční 24. a 25. marca v kine Lumiére. Prinesie aj tri panelové diskusie.



Podujatie vo svojom 10. ročníku má za cieľ vytvoriť väzby medzi slovenským a medzinárodným filmovým prostredím, predovšetkým v regióne strednej Európy. V panelových diskusiách má reflektovať súčasnú audiovizuálnu tvorbu a priemysel na Slovensku.



Hlavnou časťou programu BID je prezentácia pripravovaných filmových projektov Works in Progress. Tento rok sa okrem slovenských projektov zúčastnia aj projekty zo strednej Európy, konkrétne z Česka, Maďarska, Poľska a Ukrajiny. "Spolu sa predstaví 16 projektov v rôznom štádiu vzniku - hrané, dokumentárne i animované, dlhometrážne i krátkometrážne, osem z nich je majoritne slovenských," približuje SFÚ.



Dodáva, že počas prvého dňa prezentácií sa predstavia projekty v produkcii a postprodukcii, druhý deň bude venovaný projektom vo vývoji a produkcii. Prezentácie sa uskutočnia naživo, zúčastniť sa na nich prisľúbilo asi 30 zástupcov medzinárodných festivalov, industry platforiem, sales agentov či ďalších relevantných filmových inštitúcií.



Zo slovenských projektov sa predstaví celovečerný hraný film Duchoň Petra Bebjaka, krátky dokument Prístavy Terezy Smetanovej, krátky experimentálny dokument Vo vnútri Doroty Vlnovej a dokumentárny film Zvieratá východu Anny Ďurišíkovej a Andreja Kolenčíka. Prezentovať sa budú aj koprodukčné slovenské filmy, a to hraný film Rozdiely snívania Kateřiny Hroníkovej a dokumenty Nikdy sa nevrátili Denisa Dobrovodu, Prometea Kristíny Žilinčárovej a Zóny nikoho trojice režisérok Viery Čákanyovej, Lucie Kašovej a Barbory Sliepkovej.