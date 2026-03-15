Bratislava Industry Days predstaví takmer 20 filmových projektov
Autor TASR
Bratislava 15. marca (TASR) - V bratislavskom Kine Lumiére sa v nedeľu začína podujatie určené predovšetkým filmovým profesionálom - Bratislava Industry Days (BID), ktorého cieľom je vytvoriť väzby medzi slovenským a medzinárodným filmovým prostredím. Hlavnou časťou je prezentácia pripravovaných filmov Works in Progress, ktorá tento rok predstaví takmer dvadsiatku projektov z regiónu strednej Európy v rôznom štádiu vzniku. Podujatie sa koná do 17. marca počas Medzinárodného filmového festivalu Febiofest Bratislava.
V poradí 11. ročník BID predstaví účastníkom 17 projektov, sú medzi nimi hrané, dokumentárne aj animované filmy, dlhometrážne aj krátkometrážne. „Z nich je 11 slovenských, z toho je osem s plnou alebo majoritnou účasťou. Ide o filmové projekty s medzinárodným potenciálom,“ dodáva koordinátor podujatia Tomáš Hudák z Národného kinematografického centra Slovenského filmového ústavu (SFÚ).
Ten spresňuje, že medzi vybrané slovenské a koprodukčné projekty sa dostali pripravované hrané filmy 9 mesiacov režisérky Anny Ahaliievy, Attention Whores Alice Bednárikovej, Hodina medzi psom a vlkom Terézie Halamovej, Pásmo Michala Baláža, Zvíře Milady Těšitelovej, ďalej dokumenty 66852/Reimagined Radka Ševčíka, Práve som prišla do izby a neviem prečo som to urobila Evy Sajanovej, Hranice našej bolesti Kvet Nguyén, RAW Veroniky Kováč, Razia Kristíny Leidenfrostovej a animovaný film Dakto Alisy Ladeyshchikovej.
Predstavia sa aj zahraničné projekty, napríklad Dozvil na prozhyvannia režisérky Ally Mitiukovej, Imenem Ukrainy Vyacheslava Turyanytsyu či Kijv pod mojmi kolesami Mariny Baibarzy.
Prezentácie projektov budú prebiehať v anglickom jazyku a otvorené sú pre profesionálne publikum zo Slovenska i zahraničia s industry akreditáciou.
Po predstavení projektov budú nasledovať individuálne stretnutia tvorcov s producentmi a so zástupcami medzinárodných festivalov, industry platforiem a sales agentov. Podľa Hudáka účasť v Bratislave prisľúbilo približne 30 ich zástupcov a predstaviteľov ďalších relevantných filmových inštitúcií.
Súčasťou Bratislava Industry Days sú aj tri panelové diskusie reflektujúce súčasnú audiovizuálnu tvorbu a priemysel na Slovensku. Témou prvej z nich bude etika v dokumentárnej praxi, druhá sa bude zaoberať zmluvným zabezpečením filmárstva so zámerom priniesť praktické rady, ako chrániť svoje práva a pracovať so zmluvami bezpečne a profesionálne. Na tretej diskusii sa bude hovoriť o aktuálnych podmienkach, v ktorých sa tvoria slovenské filmy. „Všetky tri diskusie sa budú konať v súčinnosti s profesijnými organizáciami filmárov. Budú prebiehať v slovenskom jazyku a vstup na ne bude voľný,“ avizuje SFÚ, BID organizuje spolu s Asociáciou slovenských filmových klubov (ASFK).
