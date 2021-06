Inšpektorát ukončil kontrolu v domove dôchodcov na Pažítkovej ulici

Bratislava 22. júna (TASR) – Inšpektorát práce Bratislava ukončil inšpekciu v súvislosti s domovom dôchodcov na Pažítkovej ulici v bratislavskom Ružinove, kde mali zle zaobchádzať so seniormi. Zistené boli porušenia niektorých ustanovení Zákonníka práce i zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov. Zamestnávateľovi bude v zmysle zákona uložená pokuta. Pre TASR to uviedol hovorca Národného inšpektorátu práce Ladislav Kerekeš.



Päť opakovaných porušení ustanovení zákonníka práce sa týkalo najmä evidencie pracovného času, mzdových nárokov zamestnancov, nárokov na dovolenku a nárokov na poskytovanie stravného zo strany zamestnávateľa. „Okrem toho boli zistené porušenia ustanovení zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súvislosti s príplatkami za prácu vo sviatok a za prácu nadčas," priblížil Kerekeš.



Za zistené porušenia uloží bratislavský inšpektorát práce zamestnávateľovi pokutu, a to v rozsahu zákona o inšpekcii práce. Podľa príslušného paragrafu predmetného zákona je inšpektorát práce oprávnený uložiť zamestnávateľovi alebo fyzickej osobe pokutu do výšky 100.000 eur.



V prípade domova dôchodcov na Pažítkovej ulici sú vedené dve trestné stíhania. Jedno zo stíhaní vedie polícia vo veci zločinu týrania blízkej a zverenej osoby. Zdokumentovaných bolo sedem prípadov možného týrania seniorov. Na prípady, ktoré vykazovali znaky týrania, upozornili intervenčné tímy ministerstva zdravotníctva a rezortu práce, ktoré boli povolané po tom, ako začali v zariadení začiatkom februára pribúdať prípady nového koronavírusu.



Inšpektorát je jednou z inštitúcií, ktoré Bratislavský samosprávy kraj požiadal o súčinnosť pri kontrole. Urobil tak po tom, ako mu bol začiatkom roka postúpený anonymný podnet týkajúci sa podmienok a zlého zaobchádzania so seniormi v zariadení.