Jarovce majú dočasnú možnosť napojiť sa na diaľnicu D2

Bratislava 30. septembra (TASR) - Cez bratislavskú mestskú časť Jarovce sa vozidlá do 3,5 tony opäť napoja na diaľnicu D2 do Bratislavy. Pôvodný výjazd je totiž uzavretý pre práce na stavbe obchvatu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. TASR o tom informovali z ministerstva dopravy.



Šoféri boli odkázaní na cestu I. triedy, ktorá podľa rezortu kapacitne nepostačuje. Ministerstvo preto s Národnou diaľničnou spoločnosťou a políciou našli dočasné alternatívne riešenie.



"Motoristi s vozidlami do 3,5 t sa opäť napoja na D2 cez nadjazd na hraničnom priechode v Jarovciach. Tam sa budú môcť otočiť a vrátiť sa smerom do Bratislavy. Na obchádzku navádza nové dopravné značenie," spresnilo ministerstvo.



Nové dočasné napojenie je už prejazdné. Priamym napojením na D2 ušetria podľa rezortu vodiči čas v kolóne a odľahčí sa aj doprava v okolitých bratislavských mestských častiach.