Bratislava je dobrý obstarávateľ, ukázalo nezávislé hodnotenie Zindex

Bratislava 25. novembra (TASR) - Mesto Bratislava získalo v nezávislom hodnotení kvality verejného obstarávania Zindex za posledné dva roky známku 75 percent, čím sa v kategórii veľkých miest umiestnilo na treťom mieste. Znamená to, že hlavné mesto je dobrý obstarávateľ, ktorý podporuje konkurenciu a zákazky sú otvorené súťaži viacerých firiem. V hodnotení najlepšie uspelo mesto Prešov so známkou 77 percent. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej samosprávy Katarína Rajčanová.



Bratislava vynikla najmä v indikátore "nástroje podporujúce hospodársku súťaž", kde oproti slovenskému priemeru (52 percent) získala až 83 percent. Pozitívne boli hodnotené dlhšie lehoty na predkladanie ponúk, súťaženie nielen o cenu, ale aj o kvalitu alebo delenie väčších zákaziek na menšie časti, čo podporuje malé a stredné podniky.



Mesto v hodnotení získalo aj dve najvyššie možné známky, a to sto percent. V prvom prípade ide o indikátor "súťažné konanie", keďže v posudzovanom období nezadalo ani jednu podlimitnú či nadlimitnú zákazku v takzvanom priamom rokovacím konaní, teda bez predchádzajúcej súťaže. Práve za neoprávnené použitie priamych rokovacích konaní hlavné mesto v minulosti dostávalo pokuty. Druhým indikátorom, v ktorom mesto získalo maximálnu možnú známku, je "koncentrácia dodávateľov", pri ktorom sa hodnotí, či veľký objem zákaziek nezískava len jedna firma alebo všeobecne malá skupina dodávateľov.



Bratislava chce v budúcnosti pokračovať v zvyšovaní počtu firiem vo verejnom obstarávaní. V tejto oblasti mesto zaostalo za priemerom Slovenska podľa daného hodnotenia o sedem percent. Avšak aj v súčasnosti sa už podarilo magistrátu počet uchádzačov navýšiť. Nižšie hodnotenie Bratislava získala za pochybenia vytknuté zo strany Úradu pre verejné obstarávanie, aj keď v danom prípade išlo podľa magistrátu o obstarávanie vyhlásené ešte v predchádzajúcom období.



"Ukazovateľ, v ktorom sa tiež chceme zlepšiť, je "konzistentnosť konania", v rámci ktorého sa hodnotí negatívne vysoký počet opráv, zrušenie súťaží či dĺžka verejného obstarávania. V tejto oblasti sa podľa daného hodnotenia nachádzame na úrovni slovenského priemeru, no našou snahou je vylepšiť aj tieto štatistiky," spresnila Rajčanová.



Zindex vyjadruje, či verejný obstarávateľ postupuje v súlade s dobrou praxou, teda s odporúčaniami pre hospodárne obstarávanie podľa OECD, Európskej komisie či iných expertných organizácií. Zindex je výstupom akademického výskumu na Fakulte sociálnych vied Karlovej Univerzity, je publikovaný združením Econlab v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu.