Bratislava je na hokejové MS dobre pripravená, tvrdí Káčer a Svoreňová

Pozrite si reláciu s moderátorom Erikom Maderom.

Bratislava 4. mája (TABLET.TV) – Hlavné mesto je pripravené na šampionát tak, aby si návštevníci odniesli príjemný zážitok a domáci zasa nemuseli útrpne čakať na to, kedy sa to celé skončí. Pred kamerami TABLET.TV to deklaroval viceprimátor hlavného mesta Juraj Káčer a predsedníčka mestskej komisie pre cestovný ruch a medzinárodnú spoluprácu Soňa Svoreňová. V diskusnej relácii Mesiac v Bratislave hovorili o opatreniach v súvislosti so šampionátom i významých podujatiach pre cestový ruch.



Témou sú nielen otázky investícií, bezpečnosti a plynulosti dopravy v širšom centre mesta, ale takisto aj tvorba kampane, ktorá má pomôcť k tomu, aby hokejoví fanúšikovia spoznali hlavné mesto SR i po nehokejovej stránke.