Mesto je ochotné spolupracovať na odstránení envirozáťaže v Istrocheme

Bratislava 8. júna (TASR) – Hlavné mesto je pripravené aktívne spolupracovať na odstránení environmentálnej záťaže v areáli spoločnosti Istrochem v Bratislave. Na sociálnej sieti to uviedol bratislavský primátor Matúš Vallo. Podotkol však, že odstraňovanie starých envirozáťaží je podľa zákona povinnosťou štátu, v tomto prípade ministerstva životného prostredia, nie samosprávy.



Mesto Bratislava na základe viacerých informácií už minulý rok oznámilo podozrenie na znečistenie podzemných vôd v lokalite Žabí majer. "Oznámili sme to na príslušný kompetentný úrad – Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor inšpekcie ochrany, ktorých úlohou je podnet bezodkladne preveriť," uviedol Vallo. Magistrát zároveň informoval aj ministerstvo životného prostredia a ponúklo poskytnutie súčinnosti pri riešení tejto udalosti.



"V tomto kontexte vítame zverejnenie výsledkov geologického prieskumu v tejto lokalite. Potvrdzuje to oprávnenosť obáv, ktoré sme mali už v minulosti. Aj keď v čase, keď sme sa o lokalitu zaujímali, netušili sme, že rozsah tejto environmentálnej záťaže má až taký veľký rozmer. Je pre nás nepochopiteľné, ako mohla spoločnosť Istrochem desať rokov tajiť také závažné skutočnosti o rizikách pre zdravie a životy Bratislavčanov," vyhlásil Vallo.



Odborníčka na životné prostredie za mimoparlamentnú stranu Spolu Tamara Stohlová minulý týždeň upozornila na prieskum potvrdzujúci masívnu kontamináciu podzemnej vody a pôdy v areáli bratislavského Istrochemu vrátane zdravie vážne poškodzujúcich látok ako atrazín, toluén, arzén, olovo či benzén. Súčasťou zverejnených správ od prieskumnej firmy bol aj predpokladaný model ďalšieho šírenia kontaminácie, ktorý ukazuje posun od daného miesta Istrochemu až po kontakt s Malým Dunajom a predpokladaný ďalší posun smerom na Žitný ostrov. Ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽaNO) vyzvala strana Spolu na rázne konanie v danej záležitosti.



Šéf envirorezortu reagoval, že považuje za nevyhnutné novelizovať zákon a nedovoliť súkromným spoločnostiam zatajovať výsledky prieskumu potvrdzujúce kontamináciu pôdy a vôd.



"Rezort odštartuje práce na legislatívnej zmene. V prípade, že ide o ohrozenie životného prostredia či zdravia, je absurdné, aby mal súkromník možnosť správu utajiť," zdôraznil Budaj. Ocenil zároveň zvýšenú pozornosť, ktorú verejnosť, ale i politici venujú ochrane životného prostredia a odhaľovaniu envirozáťaží. "Na Slovensku máme približne 2000 environmentálnych záťaží a tisíce nelegálnych skládok. Mnohé prípady vyšetruje už polícia. V súvislosti so záťažou v Istrocheme odhadované náklady predstavujú sumu 350 miliónov eur," uviedol Budaj.