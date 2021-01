Bratislava je ochotná testovať, žiada ale nové odberové miesto

Bratislava 13. januára (TASR) – Bratislava a jej mestské časti sú pripravené byť súčinné s vládou SR pri avizovanom celoplošnom testovaní ľudí na ochorenie COVID-19. Magistrát zároveň pripomína, že prioritou bratislavských samospráv je predovšetkým výrazné zvýšenie trvalých mobilných odberových miest (MOM), ktoré budú pre obyvateľov dostupné na pravidelné testovanie počas celého týždňa. Len tak sa podľa hlavného mesta dá udržať efekt celoplošného testovania aj v najbližších mesiacoch.



"Sme ochotní a pripravení spolupracovať na plošnom testovaní v Bratislave, zároveň však tiež očakávame podporu štátu pri rýchlom zriadení 20 až 25 nových MOM v Bratislave. Len tak bude efekt plošného testovania dlhodobý a nevrátime sa po krátkom čase do stavu pred testovaním," uviedla pre TASR hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



Vznášať výhrady k avizovanému celoplošnému testovaniu má podľa Bratislavy zmysel vtedy, keď budú jasné kontúry testovania. "Teda, keď budú dané podmienky na odberné miesta, keď bude daná úloha štátu pri testovaní a keď bude zrejmé, akými opatreniami sa bude účasť na testovaní vyžadovať. My sme pripravení konštruktívne s vládou o všetkých otvorených otázkach komunikovať a urobiť všetko potrebné pre úspešné zvládnutie testovania," skonštatovala hovorkyňa.



Hlavné mesto nateraz žiada zmenu pravidiel pre zriaďovanie ďalších MOM a to, aby jeden subjekt mohol zriadiť viacej takýchto miest v Bratislave, aby mohli byť otvorené dlhšie ako desať hodín denne a aj cez víkend. Magistrát tvrdí, že je taktiež potrebné, aby SMS správa z MOM slúžila ako potvrdenie o pretestovaní, rovnako ako potvrdenie z plošného testovania. "Ľudia by tak mohli využiť rezervačný systém na odbery s doručením výsledku na mobil bez potreby čakať v mínusových teplotách na papierové potvrdenie priamo na odbernom mieste," podotkla Rajčanová. Od štátu potrebuje Bratislava testovacie sady i podporu pri zabezpečení zdravotníckeho personálu.



Celoplošné testovanie avizoval premiér Igor Matovič (OĽANO) po pondelkovom (11. 1.) rokovaní vlády. Opakovať sa má v okresoch až dovtedy, kým úroveň incidencie neklesne pod 0,5 percenta. Pretestovanie sa má zrealizovať o necelé dva týždne.



Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) v piatok (8. 1.) v prípade MOM avizoval zverejnenie dvoch výziev. Jedna výzva sa týka pre už zapojených a druhá pre nových poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti, ktorí budú chcieť pomôcť s testovaním ľudí. Pre súčasných poskytovateľov sa podľa ministra umožní testovať dlhšie ako osem hodín. Testovať budú môcť aj cez víkendy. "V druhej výzve pre nových poskytovateľov bude zadefinované, že musia poskytovať túto službu minimálne šesť dní a z toho aspoň jeden víkendový deň," vysvetlil Krajčí. Výzvy budú podľa jeho slov otvorené počas celého januára. "Kto splní podmienky, bude s ním okamžite podpísaná zmluva," deklaroval.