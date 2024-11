Bratislava je v znalosti angličtiny na 15. priečke z 1200 miest sveta

Bratislava 13. novembra (TASR) - Bratislava skončila v znalosti angličtiny na 15. priečke spomedzi 1200 miest a regiónov sveta. Vyplýva to z prieskumu EF English Proficiency Index 2024, ktorý každoročne realizuje vzdelávacia organizácia Education First. Slovensko skončilo na 18. mieste zo všetkých hodnotených krajín a na 16. priečke v poradí európskych krajín. Na prieskume sa zúčastnilo 2,1 milióna ľudí zo 116 krajín, pre ktorých angličtina nie je rodným jazykom.



"Vďaka veľmi vysokej úrovni odbornosti angličtiny, ktorú obyvatelia hlavného mesta dosahujú, vedia v rôznych konverzáciách používať vhodný štýl jazyka, ľahko čítajú zložitejšie texty či napríklad dokážu uzatvoriť zmluvu s rodeným anglicky hovoriacim človekom," uviedla country manažérka Education First Monika Barboráková. Minulý rok dosiahli najlepšiu znalosť angličtiny obyvatelia Košického kraja, predovšetkým Košíc.



Prieskum rozdelil štáty do piatich úrovní ovládania anglického jazyka, pričom Slovensko sa umiestnilo v druhej najlepšej skupine krajín s vysokou úrovňou znalosti angličtiny. V porovnaní s minuloročnými výsledkami si však pohoršilo o tri body. Z krajín V4 vedia po anglicky ako Slováci lepšie Poliaci a Maďari, Česko skončilo až na 25. priečke.



Na vrchole rebríčka EF English Proficiency Index je opäť Holandsko, nasledované Nórskom na druhom mieste a Singapurom na treťom mieste. Naopak, najhoršiu úroveň anglického jazyka v Európe majú Francúzi, Taliani a Rusi, vo svete zas obyvatelia Pobrežia Slonoviny, Somálska a Jemenu.