Bratislava je v zozname 50 odporúčaných miest pre ženy cestujúce samé

Brusel 1. marca (TASR) - Ženy bez sprievodu sa často boja cestovať samé do cudzích krajín a miest, existuje však zoznam 50 miest sveta, ktoré môžu bez obáv navštíviť aj na vlastnú päsť. Je medzi nimi aj Bratislava, uviedla v stredu belgická stanica RTB podľa odporúčania cestovateľskej stránky Tourlane. Informuje o tom spravodajca TASR.



Podľa údajov Tourlane 78 percent žien tvrdí, že nikdy neskúsili sólové dobrodružstvo mimo Európy. To podľa RTBF potvrdzuje výsledky prieskumu Plan International z Belgicka v roku 2019, podľa ktorého 91 percent mladých dievčat vo veku 15 až 24 rokov sa stalo obeťou sexuálneho obťažovania na verejných miestach v porovnaní s 28 percentami chlapcov v tom istom veku.



Cestovateľský portál vybral 50 spomedzi 170 miest, ktoré preskúmal Inštitút pre ženy, mier a bezpečnosť Univerzity Georgetown v Spojených štátoch.



Z pohľadu bezpečnosti cestovateliek muselo splniť viacero kritérií: ženy musia mať dobré zastúpené v miestnom obchodnom a politickom živote; musí existovať rodová rovnosť v spoločnosti; spravodlivosť v oblasti práva; bezpečnosť; primerané ceny za jednu noc v ženskej nocľahárni v hosteli; pripojenie na rýchly internet a primeraná cena dátového paušálu.



Podľa portálu Tourlane sa cestovateľky menej boja samé cestovať do miest, kde sa so ženami zaobchádza rovnako ako s mužmi a kde majú pocit bezpečia v nočnom meste.



Do prvej desiatky najbezpečnejších destinácií sveta pre ženy sa dostali mestá zo severu Európy - Kodaň, Štokholm a Oslo. Za nimi sa umiestnili Singapur, Viedeň a Barcelona. Celkom sa v zozname ocitlo 28 miest z Európy a 23 z krajín EÚ. Bratislava sa ocitla na 42. priečke, najviac bodov získala za dostupnosť ubytovania. Z krajín strednej a východnej Európy bodovali Tallin (11), Dubrovník (13), Ľubľana (14), Riga (19), Krakov (20) či Praha (23).



RTBF upozornil, že ženy by si mali v zozname miest dostupnom na stránke https://www.tourlane.fr/media/meilleures-villes-pour-voyageuses-solo/ všímať najmä kategóriu bezpečnosť. Tam vidieť veľké rozdiely: Singapur má najvyššiu úroveň bezpečnosti (10 bodov), v Európe je to Zürich (7,69), na rozdiel od Cuzca v Peru (1,01). Bratislava dostala 4,92 bodov, najmenej bezpečným v Európe je Brusel (1,91).











(spravodajca TASR Jaromír Novak)