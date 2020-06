Kultúrne leto v Bratislave bude aj napriek koronakríze

Bratislava 12. júna (TASR) – Mestský letný festival Kultúrne leto v Bratislave oslávi 45 rokov. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS) jubilejný ročník zorganizuje od júla do septembra, a to aj napriek ťažkostiam, ktoré spôsobila pandémia nového koronavírusu. Prípravy festivalu sa totiž museli najskôr zastaviť. S uvoľňovaním opatrení však organizátori zareagovali na nové možnosti.



"Pokúsime sa predstaviť nový formát festivalu. Určite nebude môcť byť taký bohatý, obsažný a intenzívny, ako boli predchádzajúce ročníky. Práve preto, že pripravujeme 45. jubilejný ročník, nechceli sme sa ho za žiadnych okolností vzdať," povedala riaditeľka BKIS Katarína Hulíková.



Náročné okolnosti spôsobené pandémiou podľa jej slov priniesli možnosť vyskúšať nové formáty, ktoré chceli postupne zavádzať.



"Táto situácia to len urýchlila," skonštatovala. BKIS avizuje, že festival Kultúrne leto bude pokračovať vo svojej tradícii, no zároveň predstaví aj nový moderný koncept. Okrem obsahovo kvalitných a udržateľných programových formátov sa nanovo zadefinovali aj miesta a scény festivalu.



"Tie zohľadňujú bezpečnosť divákov a zároveň podporujú integráciu rôznorodých skupín návštevníkov a objavovanie výnimočných miest," spresnili organizátori.



Jubilejný 45. ročník festivalu Kultúrne leto odštartuje prvý júlový víkend. Všetky aktuálne informácie o programe a ponuke festivalu nájde verejnosť od 22. júna na webe www.kulturneleto.sk.