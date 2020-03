K opatreniam pre koronavírus pristupuje aj OLO, netýka sa to odvozu

Bratislava 11. marca (TASR) – Bratislavská mestská organizácia Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) pristupuje taktiež v súvislosti s novým koronavírusom k viacerým mimoriadnym opatreniam. Začínajú platiť od stredy, respektíve štvrtka (12. 3.). Opatrenia sa však netýkajú pravidelného odvozu komunálneho odpadu, táto služba bude naďalej zabezpečená bez zmien. TASR o tom informovala Linda Golejová z OLO.



OLO od štvrtka uzatvára zberný dvor na Starej Ivanskej ceste, opatrenie bude platiť do odvolania. Zároveň už od stredy je zákaznícke centrum sídliace na rovnakej adrese v prevádzke výhradne v telefonickom a online režime.



Okrem toho nebude v Spaľovni Bratislava odoberaný od štvrtka odpad od nezazmluvnených zákazníkov. Spoločnosť však upozorňuje, že odpad neodoberá celoplošne, a to z dôvodu technologickej odstávky Zariadenia na energetické využívanie odpadu (ZEVO) – Spaľovne Bratislava od 16. marca do 31. mája.



"OLO zabezpečuje pravidelný odvoz komunálneho odpadu podľa platného harmonogramu - bez zmien," ubezpečuje spoločnosť, ktorá bude o akýchkoľvek zmenách informovať na svojej webovej stránke.