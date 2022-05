K štrajkovej pohotovosti sa pridalo všetkých 17 bratislavských častí

Na snímke vlajka bratislavskej mestskej časti Petržalka je stiahnutá na pol žrde pred miestnym úradom vo štvrtok 19. mája 2022. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 23. mája (TASR) - K štrajkovej pohotovosti vyhlásenej Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa pridalo všetkých 17 bratislavských mestských častí. Bratislavskí starostovia sa zhodli, že aktuálne návrhy ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) budú znamenať výrazné okresanie príjmov pre samosprávu. Vyzývajú preto poslancov Národnej rady SR, aby zámer nepodporili.upozornilo združenie.Návrhy na zníženie daňových príjmov mestám a obciam označili bratislavskí starostovia za neprijateľné. Po schválení legislatívneho návrhu z diele Matoviča by podľa nich len Bratislava prišla v tomto roku o desať miliónov eur a v budúcom to už bude 50 miliónov eur.skonštatoval starosta Ružinova Martin Chren. Predseda regionálneho združenia bratislavských mestských častí a starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa tvrdí, že plne podporujú snahu ministra financií o pomoc rodinám s deťmi, ale jeho návrh, vziať peniaze na úkor samospráv, považujú za nepochopiteľný.uviedol.Možností je podľa bratislavských starostov viacero.uviedla starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.ZMOS vstúpilo v súvislosti s návrhmi z dielne rezortu financií, ale aj pre dlhodobý prístup štátu voči samosprávam, od 19. mája do štrajkovej pohotovosti a hrozí ostrým štrajkom. Podporu ZMOS-u vyjadrilo aj Združenie samosprávnych krajov SK8. Únia miest Slovenska sa chce pre situáciu samospráv v čo najkratšom čase stretnúť s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou.Ministerstvo financií sa ohradzuje voči tvrdeniam samospráv. Rezort argumentuje dátami k výnosom z podielových daní, pripravenými kompenzačnými opatreniami a poukazuje tiež na prebytok bežných rozpočtov miestnych i krajských samospráv za rok 2021. Tvrdí taktiež, že zástupcom samospráv predstavil a ponúkol kompenzačné mechanizmy.