Karlova Ves bude v roku 2024 hospodáriť s vyše 25,4 mil. eur

Bratislava 19. decembra (TASR) - Bratislavská Karlova Ves bude budúci rok hospodáriť so sumou viac ako 25,41 milióna eur. Rozhodli o tom v utorok miestni poslanci, keď schválili rozpočet mestskej časti na rok 2024. Najväčšia časť výdavkov pôjde tradične na oblasť školstva a vzdelávania.



"Zostavenie rozpočtu bolo mimoriadne zložité vzhľadom na výpadok príjmov samospráv a rastúce ceny všetkých nákladov najmä energií. V budúcom roku budeme musieť hospodáriť veľmi úsporne a obozretne," skonštatoval vicestarosta Karlovej Vsi Branislav Záhradník.



Mestská časť rozšíri budúci rok parkovacie možnosti pre vodičov, viac finančných prostriedkov pôjde do novej zelene, ihrísk, obnovy ciest, opatrovateľskej služby aj stravovania seniorov. Pokračovať plánuje tiež v modernizácii objektov škôl zameranej na zvýšenie energetickej úspornosti.



Rozpočet počíta s vybudovaním nadstavby parkoviska na Ulici Ľudovíta Fullu. Do obnovy ciest a drobných opráv pôjde 90.000 eur. Opravy sa dočká aj schodisko na Adámiho ulici. Výraznou revitalizáciou majú prejsť detské ihriská, kde poputuje 51.000 eur. Viac peňazí má alokovaných do podkapitoly opatrovateľskej služby, spoločného stravovania v jedálňach či donášky stravy do domácností pre seniorov.



V areáli Spojenej školy Tilgnerova vybuduje novú bežeckú dráhu, kde pribudne tiež nová workoutová zóna. Žiaci zo Základnej školy Karloveská 61 sa môžu tešiť na ukončenie rekonštrukcie telocvične a modernizáciu športovej infraštruktúry. Revitalizáciou prejde aj workoutové ihrisko v Líščom údolí, športovci z okolia Adámiho ulice sa môžu tešiť na rekonštrukciu basketbalového ihriska.



Na činnosť svojej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves prispeje mestská časť sumou 1,3 milióna eur. Na nákup techniky pôjde 110.000 eur. Karlova Ves výrazne posilní aj údržbu zelene a drevín, kde investuje 25.000 eur.



Napriek tomu, že budúcoročný rozpočet z dôvodu potreby šetrenia výdavkov nepočíta s organizovaním Karloveského majálesu ani Karloveského plesu, obyvatelia sa však dočkajú kultúrneho a športového leta, Karloveských hodov, Mikuláša, vianočných podujatí aj detských divadiel.