Karlova Ves otvorila nový bazén v ZŠ A. Dubčeka na Dlhých Dieloch

Bratislava 6. decembra (TASR) – Bratislavská Karlova Ves otvorila v piatok zrekonštruovaný bazén na Základnej škole (ZŠ) Alexandra Dubčeka na Dlhých Dieloch. Prioritne bude slúžiť žiakom miestnych základných a materských škôl, využívať ho však budú môcť aj plavecké kluby a verejnosť. Mestská časť vyčlenila na túto investíciu 1,198 milióna eur.



"Predpokladáme, že záujem o nový bazén bude veľký, pretože bazénov je v Bratislave málo. Prednosť budú mať karloveské školy aj škôlky. Veľký záujem je zo strany športovcov a športových klubov, samozrejme, myslíme aj na verejnosť," povedala pri príležitosti otvorenia starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.



Kompletnú rekonštrukciu má za sebou 25-metrový plavecký bazén, ale aj technologická časť, vzduchotechnika, sociálne zariadenia, šatne, vstupná hala či okná. Hĺbka plaveckého bazéna najnovšie vyhovuje aj vodnému pólu či plutvovému plávaniu. Novinkou je tiež neplavecký bazén pre predškolskú výuku plávania s rozlohou viac ako 4 x 4 metre.



Oba bazény disponujú oddelenými technológiami, čo umožňuje nastavenie optimálnej teploty pre plavecký bazén 26 až 28 stupňov Celzia a pre neplavecký bazén 28 až 32 stupňov Celzia. "Nová vzduchotechnika optimalizuje parametre vzduchu pre celú bazénovú halu aj so sociálnym zázemím, čím sa odstránil veľký nedostatok bývalých priestorov, v ktorých bola vysoká vlhkosť. Tá v minulosti spôsobovala koróziu všetkých namontovaných zariadení," poznamenala vedúca strategických investícií Viera Prepiaková.



Karlovešťania majú nárok na 25-percentnú zľavu zo vstupného, rovnakú zľavu si môžu uplatniť aj študenti od 15 do 26 rokov, držitelia kariet ISIC, ITIC a Euro 26. Päťdesiatpercentná zľava zo vstupného je určená pre deti do 15 rokov, seniorov nad 65 rokov a držiteľov preukazu ŤZP, ktorých osobní asistenti majú vstup zdarma.



Rekonštrukcia bazéna sa začala v septembri 2018.