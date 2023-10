Bratislava 12. októbra (TASR) - Bratislavská Karlova Ves zrevitalizovala Park Kaskády na Dlhých dieloch, medzi ulicami Hany Meličkovej a Kresánkova. Jeho obnova bola zameraná na udržateľné hospodárenie so zrážkovou vodou, pribudla tiež zeleň, na ktorej absenciu obyvatelia dlhodobo upozorňovali. Cez park po novom tečie potok z dažďovej vody. Po trojročnej postupnej revitalizácii ho mestská časť otvára vo štvrtok.



"Pred začiatkom revitalizácie trpel vysokými letnými teplotami a pri bleskových zrážkach aj dôsledkami prívalových dažďov, ktoré okamžite odtiekli do kanalizácie," skonštatoval hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes.



Park bude využívať dažďovú vodu stekajúcu zo striech okolitých bytových domov do veľkých podzemných nádrží. Odtiaľ voda cirkuluje do nového koryta pre malý potok. Systém vodozádržných opatrení je voľným okom nepostrehnuteľný. "Deti poteší umelý potôčik na konci s vodným kútikom s ručnou pumpou, mlynčekom, stavidlami, dreveným sudom a fontánou na osvieženie vzduchu," podotkol Heldes. Vodná stavba je doplnená vegetáciou vodných rastlín v mokradiach. Vnútroblok je bohatší o nové dreviny a zeleň ako zároveň úkryt pre drobnú faunu.



Projekt bol realizovaný v troch etapách. V prvých dvoch v rokoch 2021 a 2022 bolo riešené odvádzanie vody zo striech do dvoch podzemných nádrží. Pribudol tiež kvapôčkový závlahový systém šetrný voči nadmernému premočeniu prostredia, vysadené boli stromy a kríky. Dažďová voda z chodníkov a okolitých svahových trávnikov je gravitáciou privádzaná do dvoch mokraďových záhonov s vodným biotopom a siedmich zatrávnených miskovitých zádržných plôch.



V tretej etape v roku 2023 pribudli ďalšie dve podzemné retenčné nádrže na zber dažďovej vody zo striech, obytných terás a trávnikov. Vybudovali tu umelý potôčik i mokraďové záhony. Súčasťou zrealizovaných opatrení je aj dýzová závlaha trávnikov či dve nádrže pre potreby obyvateľov na polievanie so zachytenou dažďovou vodou. Na konštrukciu schodiska bola vysadená vegetačná stena s popínavými rastlinami a kvapkovou závlahou.



Práce boli financované z finančných zdrojov programu LIFE, nórskych grantov, eurofondov či vlastných zdrojov mestskej časti.