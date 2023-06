KDH navrhuje mestskú hromadnú dopravu v Bratislave zadarmo

Bratislava 28. júna (TASR) - Obyvatelia Bratislavy by namiesto zvyšovania cien cestovných lístkov mali mať mestskú hromadnú dopravu (MHD) zadarmo. Navrhuje to mestský koordinačný výbor KDH v Bratislave, ktorý zároveň žiada vysvetliť finančné straty a hospodárenie v mestskom Dopravnom podniku Bratislava (DPB).



Kresťanskí demokrati poukazujú na návrh záverečného účtu hlavného mesta za uplynulý rok. "Vyplývajú z neho veľmi nelichotivé čísla o výsledkoch hospodárenia DPB za rok 2022. Mestský podnik je opäť v strate, ktorá sa ešte zvýšila oproti roku 2021 takmer o pol milióna eur na 1.972.160 eur," uviedli.



Nelichotivé čísla sa podľa nich snaží bratislavský primátor Matúš Vallo zvrátiť zvyšovaním cestovného. V mestskom rozpočte, ako tvrdia, je však pritom na tento rok schválená vysoká dotácia na MHD vo výške 118 miliónov eur, čo je o 28 miliónov eur viac ako minulý rok.



Upozorňujú aj na ďalší materiál, o ktorom majú vo štvrtok (29. 6.) rokovať bratislavskí mestskí poslanci. "Vyplýva z neho, že plánované tržby v MHD za rok 2023 budú vo výške 40 miliónov eur, čo je o 5,65 milióna eur viac ako v roku 2022," uviedol predseda bratislavského KDH Ján Žatko. Namiesto zvyšovania cestovného kresťanskí demokrati navrhujú MHD pre Bratislavčanov zadarmo. Skúsenosti z rôznych miest podľa Žatka ukazujú, že je to lepšia cesta. "Vďaka nej vieme ekologicky odľahčiť dopravu v hlavnom meste a straty v dopravnom podniku môže kompenzovať zvýšenie počtu obyvateľov s trvalým pobytom v Bratislave," podotkol.



V rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji, kde okrem DPB pôsobia aj dopravcovia Arriva a Železničná spoločnosť Slovensko, sa od 1. júla zvýšia ceny takmer všetkých cestovných lístkov o 20 percent. Primátor Bratislavy to za DPB odôvodnil výpadkami v príjmoch mesta pre prijaté zákony a infláciu.



Dopravcovia zároveň uviedli, že dali "prednosť" zvýšeniu cien cestovných lístkov pred inými obmedzeniami v doprave. Tie by napríklad znamenali rušenie niektorých liniek, predlžovanie intervalov spojov, viac prestupovaní či oslabenie údržby vozidiel.