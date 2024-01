Dopravný inšpektorát nevylučuje návrh opatrení pre Vajanské nábrežie

Bratislava 9. januára (TASR) - Bratislavský krajský dopravný inšpektorát (KDI) nevylučuje, že hlavnému mestu navrhne prijať určité opatrenia týkajúce sa vodorovného dopravného značenia na Vajanského nábreží, kde vlani pribudla cyklotrasa. Vyplynúť to má z výsledkov nedávnej miestnej obhliadky, ktorú dopravný inšpektorát realizoval na niektorých jeho úsekoch. Pre TASR to uviedla bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.



"V minulom týždni vykonal miestnu obhliadku, najmä na úsekoch pri deliacich ostrovčekov pri priechodoch pre chodcov v blízkosti Kúpeľnej ulice a Námestia Ľudovíta Štúra," skonštatovala Šimková s tým, že po vyhodnotení skutočností bude o tom informovať bratislavský magistrát ako správcu komunikácie. "Prípadne mu navrhne prijať určité opatrenia," poznamenala Šimková.



Na Vajanského nábrežie sa po minuloročnej zmene organizácie dopravy zameral dopravný inšpektorát už počas uplynulých štyroch mesiacov. Kontrola sa týkala najmä šírky zrealizovaných jazdných pruhov, bezpečnosti chodcov, plynulosti cestnej premávky i správania sa všetkých jej účastníkov. A to nielen v úseku zrealizovaných zmien, ale i v širšom okolí. "Vyhodnotenie dopravno-bezpečnostnej situácie a návrh na prípadnú úpravu dopravného značenia zaslal na magistrát začiatkom novembra," doplnila Šimková.



V súvislosti s cyklotrasou na Vajanského nábreží, ktorá sa stretla so značnou kritikou i pozitívnymi ohlasmi, priznal magistrát isté nedostatky. Avizuje ich nápravu, samotnú cyklotrasu však rušiť neplánuje. Primátor Bratislavy Matúš Vallo ju považuje za dôležitú súčasť cyklistickej infraštruktúry a celkovo ako "dobré rozhodnutie, avšak zle načasované". Priznal tiež podcenenie komunikácie v tejto veci, magistrát mal podľa neho o tom hovoriť viac.



Hlavné mesto ešte koncom vlaňajšieho decembra avizovalo zvýšenie viditeľnosti obrubníkov, rovnako tak vyriešenie problému so šírkou pruhov v krátkom úseku pred Slovenskou národnou galériou. Ten mal nastať po tom, ako bola výkresová dokumentácia síce v súlade s normami, pričom mal projekt odsúhlasiť aj krajský dopravný inšpektorát, avšak priestor bol fyzicky chybne zameraný. Magistrát deklaruje, že vypracoval opravený projekt organizácie dopravy, zrealizovaný má byť za vhodných poveternostných podmienok.



Magistrát rovnako avizuje, že pracuje na zlepšení dopravnej priepustnosti v okolí Šafárikovho námestia, v smere k Mostu SNP, kde po zavedení zmien vníma najväčší problém. Vyriešiť sa to snaží napríklad nastavovaním svetelnej signalizácie. Zdôrazňuje však, že tvrdenia o dopravnom kolapse sa nepotvrdili, vyvolanú "hystériu" označil primátor za neprimeranú.