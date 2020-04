Knižnica v bratislavskom Novom Meste spúšťa novú službu pre seniorov

Bratislava 23. apríla (TASR) – Miestna knižnica v bratislavskom Novom Meste spúšťa pre seniorov v čase epidémie ochorenia COVID-19 novú službu. Knihy si môžu milovníci čítania objednať v knižnici telefonicky a dobrovoľníci im ich donesú priamo domov. Knihy je možné objednať si každý utorok a štvrtok. Mestská časť o tom informuje na webovej stránke.



Knihy na vypožičanie si môžu záujemcovia pozrieť v on-line katalógu knižnice. Vybrané a dostupné tituly si môžu objednať na telefónnom čísle 02/44 253 985, v utorok v čase od 14.00 do 16.00 h a vo štvrtok od 10.00 do 12.00 h. "Po zarezervované knihy netreba nikam chodiť, donesú im ich priamo na adresu bydliska naši dobrovoľníci," uvádza mestská časť.



Novomestská centrálna knižnica na Pionierskej ulici obnovila prednedávnom svoje služby, avšak v obmedzenom režime a pri dodržiavaní bezpečnostných a hygienických opatrení. Objednané knihy vydáva cez okno a len dva dni v týždni v obmedzených hodinách, konkrétne v utorky a štvrtky v čase od 15.00 do 17.00 h. Čitatelia si môžu objednať najviac päť titulov, objednávka kníh sa rieši elektronicky prostredníctvom emailovej adresy kbnm@kbnm.sk.



Možnosť vrátiť knihy zostáva rovnaká ako doposiaľ, teda prostredníctvom biblioboxu umiestneného pred vchodom do budovy. "Všetky knihy, ktoré boli a sú vrátené do priestorov knižnice, sú dezinfikované vystavením pôsobeniu ozónu na niekoľko hodín v uzatvorenej miestnosti," podotýka knižnica, ktorá zároveň upozorňuje na dôsledné dodržiavanie krízového výpožičného poriadku.