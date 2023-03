Bratislava vníma koncepčné riešenie ochrany v cenných územiach kladne

Bratislava 27. marca (TASR) – Hlavné mesto síce ešte nemá detailné informácie o pripravovanom Národnom parku (NP) Podunajsko z dielne envirorezortu, pozitívne však vníma záujem koncepčného riešenia ochrany prírody v cenných územiach. Deklaruje, že samo podporuje záujem ochrany prírody v takýchto územiach v okolí, či už ide o masív Malých Karpát, Devínsku Kobylu alebo lužné lesy.



"Koordináciu dotknutých subjektov v danej záležitosti, hlavného mesta či mestských častí a štátu, považujeme za kľúčovú. Aj vzhľadom na pripravovaný zámer Bratislavského dunajského parku, na ktorom hlavné mesto intenzívne pracuje," uviedla pre TASR hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková.



Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) už vlani vypracoval urbanisticko-krajinársku štúdiu Bratislavského dunajského parku (BDP). Vypracovaná je aj štúdia vodohospodárskej revitalizácie Dunaja medzi Devínom a Čunovom, ktorou hlavné mesto zažiadalo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR o zaradenie tohto úseku do Plánu obnovy a odolnosti SR. Ministerstvo sa o financie z plánu obnovy uchádza na revitalizáciu vybraných vodných tokov a časti vodného úseku Dunaja. Z nich by bolo následne možné financovať vodohospodárske úpravy v rámci BDP.



"Mesto aj MIB sú pripravené poskytnúť súčinnosť MŽP pri ďalších krokoch pri jeho realizácii. Napredovanie projektu je závislé od financií štátu, bez ktorých sa BDP nebude dať zrealizovať," skonštatovala Schmucková.



Keďže veľká časť pripravovaného NP Podunajsko leží na území hlavného mesta, magistrát očakáva, že mu bude jeho detailný zámer odprezentovaný. Verí tiež, že mesto bude prizvané ako aktívny účastník k zadefinovaniu hraníc národného parku a k príprave zonácie. Považuje ju za kľúčovú pre zosúladenie ochrany prírody, rekreácie a prirodzeného citlivého rozvoja mesta.



Bratislavský dunajský park je revitalizačný projekt Dunaja a jeho okolia, ktorého ambíciou je zjednotiť rozsiahle územie do jedného prírodného parku s jednotnou správou a využiť potenciál rieky na oddych či šport. Ide o rozsiahlu oblasť, ktorá leží od Devína po Čunovo, pozdĺž pravej aj ľavej strany rieky mimo urbanizovaných lokalít.



Národný park Podunajsko, ktorý by mal vzniknúť na juhozápade Slovenska, by mal mať približne 21.042 hektárov. Vyhlásený by mal byť na území zasahujúcom do okresov Bratislava II, Bratislava IV, Bratislava V, Senec, Dunajská Streda, Komárno a Nové Zámky, predovšetkým v hraniciach existujúcich chránených území.