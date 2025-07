Koncom júla sa začnú prípravné práce na pozemku nového Istropolisu

Bratislava 28. júla (TASR) - Developerská spoločnosť Immocap by mala koncom júla začať s prípravnými prácami na infraštruktúre, ktoré súvisia s výstavbou plánovaného nového Istropolisu na Trnavskom mýte v bratislavskom Novom Meste. Prípravné práce na 4,3-hektárovom pozemku by mali následne plynulo prejsť do prvej fázy projektu. TASR o tom informoval developer. Predaj prvých bytov odhaduje na jeseň.



Prípravné práce zahŕňajú najmä prekládky sietí (voda, plyn, elektrina, telekomunikácie), zariadenie staveniska, prípravu logistických trás, úpravu oplotenia či alternatívneho trasovania dopravy. S prípravou sú spojené aj intervencie arboristov.



Developer zároveň deklaruje, že je pripravený zmierňovať prípadné rušivé vplyvy stavby na okolie. A to buď priamo kropením vodou na eliminovanie prašnosti, úpravou trás pre peších cez bezpečné zóny či optimalizáciou logistických trás pre ťažké mechanizmy a nákladnú dopravu. V úvode sa majú práce týkať najmä Vajnorskej ulice a priestoru na rohu ulíc Škultétyho a Vajnorská. O presnom postupe a plánoch má developer informovať.



Projekt Istropolis disponuje právoplatným územným rozhodnutím aj právoplatným stavebným povolením pre začatie prvých prác, ďalšie plánuje získavať priebežne. Vzhľadom na rozsah prác a veľkosť zóny bude realizácia projektu prebiehať vo viacerých fázach. Ako prvé sa majú začať stavať dve kancelárske a jedna rezidenčná budova. Dobu výstavby odhaduje na približne 2,5 roka.



Projekt nového Istropolisu je projektom celomestského významu. Priniesť má deväť nových budov vrátane modernej kultúrno-spoločenskej haly. Vzniknúť majú dve nové námestia, dve fontány, 600 nových bytov a 5000 pracovných miest. Budúcim srdcom Istropolisu má byť kultúrno-spoločenská hala s kapacitou 3000 ľudí.



Budova bývalého Istropolisu vyrástla v 80. rokoch minulého storočia. Slúžila ako zjazdový palác pre špičky komunistického režimu. Po roku 1989 bola majetkom odborov. Novomestská samospráva sa ju pred rokmi pokúšala odkúpiť, k dohode neprišlo. Odbory predali Istropolis súkromnému investorovi v roku 2017.



Koncom februára prestavila developerská spoločnosť inovovanú podobu nového Istropolisu na Trnavskom mýte, ktorý má vyrásť na mieste asanovaného pôvodného Domu odborárov, známeho ako Istropolis. Začiatok výstavby očakávala v lete. S hlavným mestom podpísal developer memorandum o porozumení a spoločnom postupe. Za kľúčový bod spolupráce považujú obe strany vybudovanie nového kultúrno-spoločenského priestoru.