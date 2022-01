Kontajnery na drobný elektroodpad sú terčom vandalov aj v Ružinove

Bratislava 13. januára (TASR) – Červené kontajnery na drobný elektroodpad, batérie a akumulátory sa nevyhli vandalom ani v bratislavskom Ružinove. V uplynulých dňoch zničili polovicu zo šiestich recykloboxov umiestnených na území mestskej časti. Na úpravu však musia ísť aj tie, ktoré vandalom odolali. Do budúcna nie je vylúčené ani ich úplné stiahnutie.



"Mestská časť sa bez nich bude musieť zaobísť minimálne v prvom štvrťroku tohto roka. Ak sa však takáto situácia bude opakovať, kontajnery budú musieť z Ružinova stiahnuť úplne, na čo doplatia najmä slušní občania, ktorým záleží na prostredí, v ktorom žijú," konštatuje samospráva.



Mestská časť pripomína, že ťažko rozložiteľný odpad, ako je drobný elektroodpad, je síce bežnosťou súčasťou života, do komunálneho odpadu však nepatrí. Aj preto bolo v Ružinove rozmiestnených šesť špeciálnych nádob, ktoré boli na to určené. "Ak máte informácie, ktoré by mohli napomôcť k odhaleniu výtržníkov, dajte nám vedieť alebo kontaktujte políciu," vyzýva samospráva.



Rovnaké kontajnery museli byť stiahnuté vlani aj v Petržalke, dôvodom bol pretrvávajúci vandalizmus aj po opätovnom skúšobnom osadení prvých kusov. Projekt spustila mestská časť so spoločnosťou Asekol SK koncom roka 2020. Na vybrané miesta osadila prvých 15 kusov červeno-bielych kontajnerov. Prvé poškodenia týchto kontajnerov boli zaevidované už vo februári 2021, po dvoch mesiacov bola zničená tretina z nich. Situácia vyústila do ich úplného odstránenia z územia Petržalky, keďže po skúšobnom osadení bol prvý z nich poškodený už po necelých troch týždňoch.