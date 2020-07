Kontaminácia podzemných vôd v Ružinove sa nepotvrdila

Bratislava 17. júla (TASR) – Kontaminácia podzemných vôd z bývalej Dimitrovky (Istrochemu) sa na území bratislavského Ružinova zatiaľ nepotvrdila. Hoci analýza vzorky vody zo studne uprostred Trnávky kontamináciu nepotvrdila, podľa starostu Ružinova Martina Chrena to neznamená, že prípadná kontaminácia nehrozí alebo neexistuje. Mestská časť bude požadovať pravidelný monitoring kvality vody v celej postihnutej oblasti.



„Rovnako ako obyvateľov, aj nás šokovala utajovaná správa o tom, že z Istrochemu mali unikať chemické látky, ktoré mali výrazne znečistiť podzemné vody. Keďže prúdenie podzemných vôd z tejto fabriky ide aj cez Ružinov a obávajú sa hlavne ľudia v Trnávke, dali sme otestovať skúšobne jednu vzorku vody zhruba zo stredu Trnávky," uviedol pre TASR Chren.



Testovaná bola vzorka zo studne na Vietnamskej ulici. Test vykonalo certifikované laboratórium Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, ktoré testovalo prítomnosť 23 rôznych chemikálií a pesticídov. Všetky výsledky boli negatívne, čo znamená, že boli pod maximálnymi prípustnými hodnotami podľa platných noriem. Z 23 testovaných chemikálií sa len u troch potvrdila kvantifikovateľná prítomnosť, bola však v norme.



Voda z testovanej studne je teda podľa starostu bezpečná, čo považuje za dobrú správu. „To však neznamená, že žiadna kontaminácia tam neexistuje. Podzemné vody sa pohybujú pomaly, navyše majú rôzne toky a prúdy, čiže to, že jedno miesto je čisté, neznamená, že je čistá celá Trnávka," zdôraznil Chren s tým, že jediným riešením je zavedenie pravidelného monitoringu kvality vody v celej postihnutej oblasti.



Mestská časť už svoje pozemky ponúkla envirorezortu a geologickému ústavu na účely vyvŕtania ďalších monitorovacích vrtov. Samospráva dodáva, že voda z vodovodov je úplne bezpečná.



Mimoparlamentná strana Spolu minulý týždeň informovala, že prítomnosť pesticídov mnohonásobne prekračuje limity v studniach v okolí areálu bratislavskej spoločnosti Istrochem. V tejto súvislosti preto podáva trestné oznámenie. Vodu zo studní neodporúča používať obyvateľom bratislavských mestských častí Nové Mesto a Ružinov. Strana si dala vypracovať rozbor vody, ktorú odobrala zo studne v obytnej zóne v Mierovej kolónii v Bratislave. Rozbor potvrdil prekročenie úrovne pesticídov až 199-násobne. Vo vode bolo spolu identifikovaných 32 druhov pesticídov. Pri 14 z nich bol podľa strany prekročený zákonom povolený limit. Strana prednedávnom zverejnila výsledky utajovaného prieskumu o kontaminácii vody a pôdy organickými aj anorganickými látkami v areáli spoločnosti Istrochem v Bratislave.



Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) so šéfom Slovenskej inšpekcie životného prostredia Jánom Jenčom v lokalite Istrochemu začali kontrolu dodržiavania odpadovej legislatívy, ktorej cieľom je odhaliť, či nedochádza k ďalšiemu zhoršeniu už existujúcich ekologických záťaží.