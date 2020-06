Koronakríza ovplyvnila plány Bratislavy s riešením zadlženosti Devína

Bratislava 22. júna (TASR) – Koronakríza ovplyvnila plány hlavného mesta s riešením zadlženosti mestskej časti Devín, ktorá bola na jeseň 2019 na úrovni 11,5 milióna eur a pre dlhy je mestská časť v nútenej správe. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová s tým, že výpadok daňových príjmov limituje možnosti mesta a ostatných mestských častí podieľať sa na riešení nútenej správy Devína.



„Predbežný návrh riešenia by vyžadoval zmenu štatútu hlavného mesta. Zámer pomôcť Devínu z nútenej správy však stále platí," podotkla hovorkyňa.



Mesto v decembri 2019 pre TASR uviedlo, že návrhy riešení budeme konkretizovať a rozpracúvať v prvom kvartáli roku 2020. „Na základe doteraz identifikovaných možností na oddlženie Devína pracujeme s dvoma alternatívami," spresnilo v tom čase mesto. Zástupcovia mesta už absolvovali prvé rokovania na ministerstve financií, s niektorými veriteľmi Devína, ako aj s núteným správcom mestskej časti.



Starostka Devína Ľubica Kolková na jeseň 2019 povedala, že celková výška dlhu Devína je aktuálne 11,5 milióna eur, hodnota majetku mestskej časti je na nulovej úrovni, všetko, s čím samospráva narába, je zverené a ročný rozpočet Devína je na úrovni 800 000 eur. „Každý, kto si to vie spočítať, vidí, že Devín sa sám z tejto situácie nedostane," podotkla.



Snaha Devína dostať sa z dlhov trvá už niekoľko rokov. Rokovaniami s veriteľmi počas roka 2017 dosiahla samospráva prísľub, že pri splatení sumy 6,75 milióna eur by boli všetky jej záväzky vynulované a nútená správa by mohla byť ukončená. Devín však toľko peňazí nemá, preto chcel, aby mu v tejto situácii pomohlo hlavné mesto. Naň totiž v roku 2014 prešiel legislatívnou zmenou výkon nútenej správy z ministerstva financií. Mesto Bratislava avizovalo, že chce do konca roka 2019 predostrieť najlepší spôsob, ako vyriešiť zadlženosť Devína, to sa mu však doteraz nepodarilo.



Devín je od roku 2005 v nútenej správe pre dlhy. Zadlžovanie mestskej časti sa začalo v roku 1996, keď sa vytvorila skupina, ktorá chcela pod hlavičkou mestskej časti vyvíjať realitnú a developerskú činnosť.