Kráľovskú minulosť Bratislavy pripomenú korunovačné dni

Bratislava 13. augusta (TASR) – Slávnu kráľovskú minulosť Bratislavy pripomenú v najbližších dňoch korunovačné dni. V hlavnom meste budú trvať od piatka do nedele a jeho obyvateľom aj návštevníkom ponúknu sériu podujatí ako korunovačný sprievod, korunovačný koncert v Dóme sv. Martina či bezplatné prehliadky.



„V rámci otvorenia mestských hradieb bude pre návštevníkov opäť prístupná aj expozícia portrétov desať uhorských kráľov, jeden kráľovnej a sedem kráľovských manželiek korunovaných v Bratislave v rokoch 1563 až 1830," informoval TASR Maroš Plitko z Bratislavskej organizácie cestovného ruchu – Bratislava Tourist Board.



Hradby sú otvorené každý deň od 10:00 do 20:00. Vstupy na hradby sú z Rudnayovho námestia, Prepoštskej, Židovskej a Kapitulskej ulice.



Počas Bratislavských korunovačných dní sa bude môcť od piatka do nedele verejnosť zúčastniť tematických prehliadok na tému korunovácií v slovenskom, maďarskom, anglickom aj nemeckom jazyku. Trasy prehliadok prevedú návštevníkov najvýznamnejšími miestami spojenými s ceremoniálom korunovácií uhorských panovníkov a ich manželiek.



V sobotu od 15:00 bude v uliciach historického centra Bratislavy 40-minútový pochod s pozývaním na nedeľňajší korunovačný sprievod s ukážkami šermu, vlajkoslávou a korunovaním vybraných divákov. V sobotu o 19:30 začne v Dóme sv. Martina korunovačný koncert.



Vrcholom podujatia bude nedeľný korunovačný sprievod od 14:00, ktorý povedie z Bratislavského hradu cez Palisády, Zámockú, Kapucínsku, Michalskú, Ventúrsku, Panskú, Rybiu bránu až na Hlavné námestie. O 16:00 budú vystavené korunovačné insígnie v korunovačnom foto-video pointe v Michalskej veži.



Sprievod tohtoročných Bratislavských korunovačných dní bude na počesť kráľa Mateja. Najmä je však oslavou trojnárodnej Bratislavy vo vtedajšom Uhorsku a sprostredkuje Bratislavčanom, domácim a zahraničným návštevníkom veľkoleposť a atmosféru korunovácií.



Prvým korunovaným panovníkom bol Maximilián z rodu Habsburgovcov a slávna korunovačná éra Bratislavy končila korunováciou Ferdinanda V. Jedinou v Bratislave korunovanou vládnucou kráľovnou bola Mária Terézia, ktorá slávnostne prijala titul a korunu 25. júna 1741.