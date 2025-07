Bratislava kritizuje Hrčku za zmluvu s advokátskou kanceláriou

Bratislava 22. júla (TASR) - Bratislavský magistrát kritizuje bývalého starostu Petržalky Jána Hrčku za zmluvu s advokátskou kanceláriou v spore týkajúcom sa financií pre materské školy. Nepozdáva sa mu nielen výška odmeny, ale ani to, že splnomocnenie malo byť podpísané až po jeho odchode z funkcie. Financie, ktoré žiada mestská časť platobným príkazom, považuje za neoprávnené. Bývalý starosta i mestská časť obvinenia odmietajú. Výber kancelárie i výška prípadnej odmeny je podľa nich v poriadku, chybný dátum označili za pochybenie právnej kancelárie. Požadované financie považuje miestna samospráva za opodstatnené.



„Podľa zmluvy sa Petržalka zaviazala vyplatiť advokátskej kancelárii okrem zmluvne dohodnutej hodinovej odmeny aj dodatočnú odmenu, a to až vo výške 20 percent z vymoženej sumy. Z balíka verejných peňazí,“ konštatuje magistrát, ktorý to označuje za absolútne neštandardné.



Závažným pochybením sa podľa magistrátu javí byť aj samotné splnomocnenie pre advokátsku kanceláriu, ktoré mal Hrčka podpísať v čase, keď už starostom nebol. Hovorí tiež o pochybnostiach o prístupe miestneho úradu k nakladaniu s verejnými zdrojmi, keďže rovnaká advokátska kancelária má poskytovať právne služby v súvislosti s miliónovým podvodom na úrade.



Hlavné mesto zároveň odmieta dôvodnosť uplatneného nároku, teda na zaplatenie viac ako 4,2 milióna eur na mzdy a prevádzku materských škôl. Nevidí na to žiadne oprávnené dôvody. Pripomína, že prerozdelenie príjmov medzi mesto a bratislavské mestské časti je upravený v štatúte hlavného mesta, pričom na základe dohody s väčšinou starostov malo prísť k spravodlivejšiemu prerozdeľovaniu, spomína tiež jednorazovú kompenzáciu.



„Hrčka túto dohodu s mestom a k nej prislúchajúce financie pre Petržalku vo výške viac ako jedného milióna eur odmietol. Dnes si platobným rozkazom pýta takmer štvornásobok sumy,“ podotýka magistrát s tým, že platobný rozkaz bude rozporovať.



Vedenie mestskej časti obvinenia odmieta. Odkazuje, že zmluva bola podpísaná riadne. Požadované financie považuje za opodstatnené. Za pravdu mestskej časti mal dať začiatkom júla Okresný súd v Banskej Bystrici, ktorý úhradu časti požadovanej sumy nariadil magistrátu cez platobný rozkaz.



Miestny úrad zároveň oponuje, že kritizovaná odmena advokátskej kancelárii nemusí byť v danej výške, keďže finálna odmena záleží od okolností a aj preto, že spor sa ešte ani nezačal. „V zmysle zmluvy sme sa dohodli na odmene 120 eur bez DPH/hodina. Je to suma, ktorú sme si určili s tým, že sme nevedeli, ako dlho bude súdne konanie trvať,” argumentuje vicestarosta Petržalky Ján Karman.



Aj advokátska kancelária podotýka, že ide o odmenu z vymoženej sumy. Z nej sa však ešte odčítajú všetky poplatky, ktoré už Petržalka zaplatila za právne služby vrátane dohodnutej odmeny v celkovom súčte hodín a trov konania. Tie hradí strana, ktorá súdny proces prehrá. Odmenu 20 percent považuje za štandardnú v prípade dlhých a náročných súdnych sporov. Petržalka je však naďalej pripravená pristúpiť na kompromis a ukončiť spor s magistrátom dohodou.



Chybný dátum na splnomocnení označuje za pochybenie zo strany advokátov, kancelária to sama priznala. Miestny úrad to potvrdzuje s tým, že na neplatnej verzii splnomocnenia s chybným dátumom absentuje napríklad aj pečiatka samosprávy. Deklaruje, že splnomocnenie podpísal bývalý starosta ešte počas svojho mandátu.



Na margo vybranej kancelárie mestská časť podotýka, že jej s právnymi službami v oblasti materských škôl pomáha roky, pozná teda vnútorné organizačné procesy úradu a jeho organizácií. Aj preto v rámci interného preverovania postupov a procesov sprenevery bývalého zamestnanca sa obrátili práve na ňu.



Mestská časť zároveň zdôrazňuje, že peniaze na financovanie škôlok si nárokuje právom, keďže jej doteraz nebolo dorovnané nesprávne financovanie nových kapacít materských škôl z minulosti zo strany magistrátu. Tvrdí, že dohoda s mesto možno niektorým mestským častiam vyhovuje, Petržalke však nie. Sumy sa preto dožaduje aj súdnou cestou.



"Viac ako rok som upozorňoval, že ak magistrát tieto financie Petržalke nebude kompenzovať minimálne vo väčšinovej miere, budem ich ako starosta vymáhať aj súdnou cestou. A tak sa aj stalo, lebo mesto kompromis znova nenašlo a znova ani nájsť nechcelo,“ uviedol Hrčka na sociálnej sieti.