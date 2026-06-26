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Bratislava: Kúpaliská budú mať pre horúčavy predĺženú otváraciu dobu
Mestská časť Ružinov na sociálnej sieti priblížila, že nárast teplôt ovplyvňuje aj fungovanie škôl.
Autor TASR
Bratislava 26. júna (TASR) - Bratislavské mestské kúpaliská budú mať v súvislosti s horúčavami predĺženú otváraciu dobu o jednu hodinu, čiže do 20.00 h. Zároveň zamestnanci magistrátu, u ktorých sa na pracovisku nenachádza fixná alebo mobilná klimatizácia, budú mať skrátený pracovný čas. K úprave pracovného času pristúpili aj v mestských podnikoch. Pre TASR to uviedol hovorca hlavného mesta SR Bratislavy Peter Bubla. V piatok budú mať taktiež niektoré bratislavské školy skrátené vyučovanie.
„V každom prípade, služby - či už je to prevádzka mestskej hromadnej dopravy, odvoz odpadu alebo údržba, čistenie verejných priestorov - sú naďalej zabezpečované v plnom rozsahu,“ deklaroval Bubla.
Mestská časť Ružinov na sociálnej sieti priblížila, že nárast teplôt ovplyvňuje aj fungovanie škôl. „Jedným z riešení je aj skrátenie vyučovania, resp. obmedzenie fungovania školských klubov. Každá škola však situáciu vyhodnocuje individuálne a rodičia dostanú informácie bežným spôsobom prostredníctvom edupage,“ dodala.
Bubla tiež poukázal na to, že Bratislavčania môžu počas horúčav navštíviť bratislavské kúpaliská. „Kúpalisková sezóna odštartovala už 6. júna otvorením kúpaliska Delfín. Postupne sa pridali kúpaliská Mičurin, Krasňany, Lamač, Tehelné pole,“ poznamenal.
Ľudia môžu podľa hovorcu vyžiť aj viacero pitných fontánok, ktoré sú rozmiestnené po celom meste. „Len v správe Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a našej organizácie Marianum je to vyše 50 pitných fontán, rozmiestnených po celom meste,“ podotkol. Ďalšie fontánky sú v správe jednotlivých mestských častí.
Ako ďalej uviedol Bubla, okrem pitných fontánok slúžia na osvieženie aj hmlové fontány a rozprašovače v správe mestskej organizácie Marianum, ktoré v týchto dňoch postupne pribúdajú v uliciach. Nachádzajú sa zväčša v centre mesta, kde sa pohybuje najviac ľudí. K osvieženiu a zlepšeniu mikroklímy prispievajú v Bratislave aj fontány. „V prípade dlhšie trvajúcich horúčav rozmiestňujeme po meste v spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou aj cisterny s pitnou vodou. Aktuálne sú k dispozícii na Kamennom a Hlavnom námestí,“ povedal Bubla.
Bratislavčanom odporúča vyjsť aj do mestských lesov, v ktorých je v priemere o tri až štyri stupne Celzia chladnejšie v porovnaní s mestom. „Rovnako je možné využiť aj klimatizované priestory väčších nákupných centier v meste,“ poznamenal hovorca. V tejto súvislosti chce dať magistrát a tiež mestské časti k dispozícii svoje klimatizované priestory, v ktorých by bolo možné v prípade potreby nájsť útočisko a schladiť sa. O konkrétnych miestach bude hlavné mesto ešte informovať, dodal Bubla.
Pripomína, že v tomto počasí majú byť ľudia mimoriadne všímaví k svojmu okoliu. „Mestská polícia, ako aj náš mestský terénny tím sú inštruovaní, aby v týchto dňoch venovali zvýšenú pozornosť ľuďom v uliciach hlavného mesta,“ poznamenal hovorca. Mestský terénny tím je podľa neho pripravený poskytnúť najmä zraniteľnej skupine ľudí v prípade potreby balenú vodu, elektrolyty či pokrývku hlavy.
Mesto rovnako apeluje aj na ochotu pomôcť. V prípade, ak ľudia zaregistrujú, že niekto kolabuje z tepla, je dôležité poskytnúť mu pomoc. Osobu by mali presunúť mimo slnka, ideálne do najbližšieho tieňa a uložiť ho do polohy ležmo s podopretou hlavou alebo do polosedu. Je tiež potrebné ho ochladiť, napríklad potieraním vlažnou vodou či ovievaním a podávať mu po malých dávkach vlažnú, nesladenú vodu. „Ak sa stav postihnutého nezlepšuje, netreba čakať a kontaktovať bezodkladne rýchlu zdravotnú pomoc prostredníctvom linky 155, prípadne 112,“ doplnil Bubla.
„V každom prípade, služby - či už je to prevádzka mestskej hromadnej dopravy, odvoz odpadu alebo údržba, čistenie verejných priestorov - sú naďalej zabezpečované v plnom rozsahu,“ deklaroval Bubla.
Mestská časť Ružinov na sociálnej sieti priblížila, že nárast teplôt ovplyvňuje aj fungovanie škôl. „Jedným z riešení je aj skrátenie vyučovania, resp. obmedzenie fungovania školských klubov. Každá škola však situáciu vyhodnocuje individuálne a rodičia dostanú informácie bežným spôsobom prostredníctvom edupage,“ dodala.
Bubla tiež poukázal na to, že Bratislavčania môžu počas horúčav navštíviť bratislavské kúpaliská. „Kúpalisková sezóna odštartovala už 6. júna otvorením kúpaliska Delfín. Postupne sa pridali kúpaliská Mičurin, Krasňany, Lamač, Tehelné pole,“ poznamenal.
Ľudia môžu podľa hovorcu vyžiť aj viacero pitných fontánok, ktoré sú rozmiestnené po celom meste. „Len v správe Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a našej organizácie Marianum je to vyše 50 pitných fontán, rozmiestnených po celom meste,“ podotkol. Ďalšie fontánky sú v správe jednotlivých mestských častí.
Ako ďalej uviedol Bubla, okrem pitných fontánok slúžia na osvieženie aj hmlové fontány a rozprašovače v správe mestskej organizácie Marianum, ktoré v týchto dňoch postupne pribúdajú v uliciach. Nachádzajú sa zväčša v centre mesta, kde sa pohybuje najviac ľudí. K osvieženiu a zlepšeniu mikroklímy prispievajú v Bratislave aj fontány. „V prípade dlhšie trvajúcich horúčav rozmiestňujeme po meste v spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou aj cisterny s pitnou vodou. Aktuálne sú k dispozícii na Kamennom a Hlavnom námestí,“ povedal Bubla.
Bratislavčanom odporúča vyjsť aj do mestských lesov, v ktorých je v priemere o tri až štyri stupne Celzia chladnejšie v porovnaní s mestom. „Rovnako je možné využiť aj klimatizované priestory väčších nákupných centier v meste,“ poznamenal hovorca. V tejto súvislosti chce dať magistrát a tiež mestské časti k dispozícii svoje klimatizované priestory, v ktorých by bolo možné v prípade potreby nájsť útočisko a schladiť sa. O konkrétnych miestach bude hlavné mesto ešte informovať, dodal Bubla.
Pripomína, že v tomto počasí majú byť ľudia mimoriadne všímaví k svojmu okoliu. „Mestská polícia, ako aj náš mestský terénny tím sú inštruovaní, aby v týchto dňoch venovali zvýšenú pozornosť ľuďom v uliciach hlavného mesta,“ poznamenal hovorca. Mestský terénny tím je podľa neho pripravený poskytnúť najmä zraniteľnej skupine ľudí v prípade potreby balenú vodu, elektrolyty či pokrývku hlavy.
Mesto rovnako apeluje aj na ochotu pomôcť. V prípade, ak ľudia zaregistrujú, že niekto kolabuje z tepla, je dôležité poskytnúť mu pomoc. Osobu by mali presunúť mimo slnka, ideálne do najbližšieho tieňa a uložiť ho do polohy ležmo s podopretou hlavou alebo do polosedu. Je tiež potrebné ho ochladiť, napríklad potieraním vlažnou vodou či ovievaním a podávať mu po malých dávkach vlažnú, nesladenú vodu. „Ak sa stav postihnutého nezlepšuje, netreba čakať a kontaktovať bezodkladne rýchlu zdravotnú pomoc prostredníctvom linky 155, prípadne 112,“ doplnil Bubla.