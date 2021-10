Do bratislavskej Lekárne u Salvatora sa vráti pôvodný mobiliár

Lekáreň u Salvatora, archívna snímka. Foto: TASR – Dano Veselský

Bratislava 5. októbra (TASR) - Mesto Bratislava kúpi za takmer milión eur originálny pôvodný mobiliár do Lekárne u Salvatora na Panskej ulici v hlavnom meste. Ten tu bol od vzniku budovy v roku 1904 a v 90. rokoch minulého storočia bol odvezený mimo Bratislavu a skončil nakoniec u súkromného zberateľa Erika Kovácsa v Novom Meste nad Váhom. Ten sa teraz s hlavným mestom dohodol na predaji mobiliáru za 990.000 eur bez DPH.Hlavné mesto zverejnilo vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante. Informuje v ňom, že mobiliár kúpi od Kovácsovej firmy Sessel Farma. Kúpu odôvodňuje magistrát tým, že chce prinavrátiť do budovy Lekárne u Salvatora, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou a minulý rok ju nadobudlo mesto zámenou do svojho výlučného vlastníctva, pôvodný mobiliár a tiež pôvodnú funkciu lekárne.vysvetľuje samospráva.Mobiliár lekárne vznikol v roku 1727, keď rehoľa jezuitov zriadila lekáreň vo svojej budove jezuitského kolégia na Kapitulskej ulici 26. Neskôr bola lekáreň presťahovaná aj s mobiliárom do Csákyho paláca na Panskej 33, teda do objektu susediaceho s dnešným domom u sv. Salvatora.priblížilo mesto.Lekáreň fungovala v tomto dome od roku 1904 nepretržite počas monarchie, Československej republiky, Slovenského štátu i počas socializmu. Jej činnosť skončila v roku 1995 pre reštitučné konanie. Mobiliár bol následne odvezený mimo Bratislavu.Najväčšiu hodnotu lekárne podľa mesta predstavuje predovšetkým mobiliár.vysvetlila samospráva, prečo oň mala záujem.Kúpu mobiliáru odobrili aj bratislavskí mestskí poslanci na septembrovom mestskom zastupiteľstve, a to pri schvaľovaní zmien tohtoročného mestského rozpočtu.