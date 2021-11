Kuvyt prevezú vrtuľníkom na nové miesto

Bratislava 13. novembra (TASR) – Umelecké dielo Kuvyt, zložené z kontajnerov symbolizujúcich otvorené brány alebo objektívy, bude po novom súčasťou dunajskej promenády na staromestskej strane Dunaja, kde má v budúcnosti vzniknúť námestie s prvým planetáriom. Z doterajšieho miesta na Tyršovom nábreží v Petržalke ho v sobotu doobeda prevezú vrtuľníkom do areálu bývalého PKO.



"Predpokladaný prílet vrtuľníka je o 9.00 h a približne o 10.30 h by malo byť dielo priviazané a malo by dôjsť k presunu. Presný čas sa môže, v závislosti od počasia či iných okolností, ešte zmeniť," informoval hovorca Starého Mesta Matej Števove.



Lodné kontajnery, ktoré prešli dielňou sochára Luba Mikleho, vytvorili priestor na rôzne umelecké intervencie. Dielo sa formálne skladá zo šiestich častí, z obyčajných kontajnerov, symbolizujúcich otvorené brány alebo objektívy.



Jedinečnosť objektov spočíva podľa autora aj v mieste ich inštalácie, pretože geometria priezorov umožňuje pozorovať rôzne panorámy mesta alebo, naopak, pohľad z opačnej strany. Koncepčne spracoval aktuálne spoločenské témy, pričom nesúdi, nepolarizuje, neradikalizuje, nepresviedča, ale otvára možnosti a dáva priestor na ich prezentácie, interpretácie, diskusie, alternatívne pohľady či ďalšie možnosti ich spoločenského spracovania.