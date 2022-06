Lekáreň u Salvatora v Bratislave plánujú zrekonštruovať

Bratislava 7. júna (TASR) - Budovu Lekárne u Salvatora na Panskej ulici v Bratislave, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, plánujú zrekonštruovať. Hlavné mesto preto vyhlásilo výzvu na predkladanie ponúk. Cenu odhaduje na 250.000 eur bez DPH.



"Predmetom zákazky je vykonanie stavebných a reštaurátorských prác v zmysle záväzného stanoviska krajského pamiatkového úradu," uviedlo mesto vo výzve.



V predloženej ideovej štúdii napríklad spomína, že je z pohľadu pamiatkovej ochrany potrebné obnoviť zachované hodnotné stavebné konštrukcie, ktorými sú najmä keramická podlaha "oficíny", stropná výzdoba v oboch predných priestoroch. Taktiež dochované výplne otvorov – výklady, okná, dvere služobného vstupu či drevené schodisko do lekárnického bytu. Zároveň taktiež informuje, že nájomcom obnovenej prevádzky by mala byť Slovenská lekárnická komora.



Minulý rok kúpilo mesto od súkromného zberateľa za takmer milión eur originálny mobiliár lekárne, ktorý tam bol od vzniku budovy v roku 1904 a v 90. rokoch minulého storočia bol odvezený mimo Bratislavy. Skončil nakoniec u súkromného zberateľa. Kúpu odôvodnil magistrát aj tým, že chce prinavrátiť do budovy pôvodnú funkciu lekárne. Múzeum mesta Bratislavy tvrdí, že mobiliár má nevyčísliteľnú historickú aj pamiatkovú hodnotu nielen v domácom, ale aj celosvetovom kontexte.



Budovu Lekárne u Salvatora, ktorá patrí medzi najfotografovanejšie v historickom centre, získalo mesto Bratislava pred dvoma rokmi zámenou do výlučného vlastníctva. Magistrát deklaroval záujem budovu zrekonštruovať a sprístupniť ju verejnosti.