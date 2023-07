Prieskum: Bratislavský lesopark navštívi ročne milión ľudí

Bratislava 11. júla (TASR) - Bratislavský lesopark navštívi ročne milión ľudí. Vyplýva to z nedávno spracovaného prieskumu, ktorý uplynulé dva roky realizovala Bratislavská organizácia cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board (BTB) a spoločnosť Mestské lesy v Bratislava. Najviac ho využívajú peší návštevníci, nasledujú cyklisti. Najsilnejšie sú letné mesiace.



"Získané dáta sú cenným zdrojom informácií. Vďaka nim môžeme lepšie plánovať aktivity v lesoparku tak, aby sme poskytli optimálne zážitky a zároveň ochránili jeho prírodné bohatstvo," konštatuje Marek Páva, poverený riadením príspevkovej organizácie mestských lesov.



Prieskum ukázal, že lesopark vyhľadáva veľký počet návštevníkov počas celého roka, najsilnejším obdobím je však leto. Najväčšiu skupinu tvoria peší návštevníci (61 percent), nasledovaní cyklistami s 24 percentným podielom. Ďalšie skupiny návštevníkov tvorili psičkári (deväť percent) a bežci (šesť percent).



"Napriek tomu, že najväčšiu skupinu návštevníkov tvoria peší, počet cyklistov každoročne rastie a dosahuje už počet približne 250.000. Preto kladieme dôraz aj na zlepšovanie kvality informácií, vytváranie máp s cyklotrasami a podporujeme budovanie drobnej infraštruktúry," hovorí predseda predstavenstva BTB Vladimír Grežo.



Prieskum tiež poskytol informácie o konkrétnych lokalitách vstupu návštevníkov do lesoparku. Hlavnými vstupnými bránami sú Cesta mládeže, Partizánska lúka a Horáreň Krasňany. Ďalšie monitorované lokality, kadiaľ je možné do lesoparku vojsť, je napríklad Kamzík, Potočná ulica, rázcestia pred Kačínom či Biely Kríž. Tie využíva o niečo menší podiel ľudí.



Mestské lesy sa dlhodobo snažia maximálne spríjemniť pobyt ľudí v prírode. Dlhodobo je napríklad ťažba dreva minimalizovaná, prísne sa dohliada na zákaz vjazdu áut do územia. Mestské lesy zároveň rozvíjajú rekreačné územia. Ide napríklad o novozrekonštruovaný bufet na Partizánskej lúke, otvorené ekocentrum so 100-ročným arborétom na Kamzíku či nový rekreačný areál na Peknej ceste, na mieste bývalých muničných skladov.