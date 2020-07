Bratislava: Ľudia bez domova rozvinú svoje zručnosti aj záhradkárčením

Bratislava 26. júla (TASR) – Klienti zariadení sociálnych služieb, ktoré na Hattalovej ulici v bratislavskom Novom Meste prevádzkuje nezisková organizácia Depaul Slovensko, by mohli v budúcnosti rozvíjať svoje zručnosti napríklad aj záhradkárčením. Mestská časť totiž prenajala organizácii vedľajší pozemok za symbolické jedno euro na rok. Pozemok sa v minulosti neudržiaval, nezisková organizácia ho vyčistila a upravila. Prenájom poslanci schválili na dobu neurčitú.



Samospráva s Depaul Slovensko dlhodobo spolupracuje pri riešení problémov ľudí bez domova. "Pozemok má slúžiť na rozvoj pracovných činností ľudí bez domova a kvalitnejšie trávenie ich voľného času, najmä formou záhradkárčenia. Akékoľvek podobné pracovné terapie mestská časť podporuje, keďže významne prispievajú k postupnému návratu mnohých ľudí bez domova do normálneho života," uviedol pre TASR hovorca Nového Mesta Marek Tettinger.



Nezisková organizácia na Hattalovej ulici prevádzkuje dve zariadenia sociálnych služieb, a to Útulok a Zariadenie opatrovateľskej služby sv. Lujzy de Marillac. Pracovníci sa špecializujú na pomoc ľuďom bez domova so zhoršeným zdravotným stavom pri kapacite 30 lôžok. Počas posledných 13 rokov pomohli celkovo 630 klientom, dostať sa do stabilnejšieho bývania pomohli 240.



"Niektorí u nás strávili len pár dní, iní niekoľko mesiacov či rokov. Najčastejšie sa k nám dostávali z nemocnice po prepustení do takzvanej domácej liečby alebo priamo z ulice, a to po prekonaní tuberkulózy, po amputáciách či mozgových porážkach, so psychickými poruchami až po terminálne štádiá rakoviny," približuje Vladimír Jurík, zástupca riaditeľa organizácie a odborný pracovník pre prácu s mestskými časťami.



Na susednom pozemku by chceli pre klientov vytvárať priestor na pracovnú terapiu formou záhradkárčenia a umožniť im tak kvalitnejšie trávenie voľného času. "Sme radi, že sa zastupiteľstvo rozhodlo podporiť náš zámer. Aj vďaka tomu budeme môcť obohatiť poskytovanie našich služieb o činnosti, ktoré budú mať pozitívny vplyv na našich klientov," podotkol. Práca v záhrade sa podľa neho osvedčuje najmä pri zlepšovaní jemnej motoriky, posilňovaní celého tela i sebavedomia, pri tréningu pamäti, ako prevencia proti recidíve, pomáha tiež k uvoľneniu vnútorného napätia a lepšiemu spánku.



"Spolu s našimi klientmi sa už tešíme na tohtoročnú úrodu tekvíc a paradajok dopestovanú vo vyvýšených záhonoch naplnených vhodným substrátom, vytvoreným kompostovaním. Milovníci byliniek si tiež prídu na svoje," priblížil Jurík. Na závlahu budú používať dažďovú vodu, ktorú zbierajú do veľkokapacitných nádob. Založili tiež kompostovisko.