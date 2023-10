Bratislava: Ľudia by pre vietor mali zvážiť návštevu mestských lesov

Bratislava 20. októbra (TASR) - Riziko pádu konárov či stromov je pre silný vietor na západnom Slovensku zvýšené. Ľudia by preto mali zvážiť návštevu bratislavského lesoparku. Mestské lesy v Bratislave na to upozornili na sociálnej sieti.



"Aktuálne je u nás prvý stupeň, avšak situáciu netreba podceňovať, keďže u nás v piatok už niekoľko stromov spadlo. Zvážte preto svoju návštevu mestských lesov a dbajte na svoje bezpečie," skonštatovali.



Na silný vietor upozornila aj bratislavská mestská polícia. Ľudom odporúča pozatvárať okná a zaistiť dvere. V prípade nehôd spadnutých stromov, plotov či elektrického vedenia ju majú kontaktovať na linke 159.



Mestskí policajti vodičom radia, aby neparkovali v blízkosti stromov. "Vyhnite sa pohybu v lesoch a parkoch, kde by vás mohli zraniť padajúce stromy alebo zlomené konáre. Šoférujte opatrne a spomaľte," dodali.



Vietor môže vo všetkých okresoch Bratislavského kraja dosiahnuť krátkodobo rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu. Meteorológovia pre okresy vydali výstrahu prvého stupňa. Platí do soboty (21. 10.) rána.